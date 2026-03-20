"Цифровой ГУЛАГ" от ФСБ: Россия массово отключает интернет по примеру Китая и Ирана

Власти РФ берут пример с Ирана и Китая по усилению блокировки интернет-ресурсов и отключению связи. Это уже коснулось десятков регионов и крупных городов, включая Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Financial Times .

Источники Reuters рассказали, что страна-агрессор изучала опыт Китая, который живет за "большим файрволом", и Ирана, где интернет постоянно отключают в ответ на протесты населения.

Российским чиновникам поручили найти способ заблокировать большие сегменты интернета, как мобильного, так и проводного, одновременно контролируя онлайн-коммуникации.

Блокировка из-за Запада

Собеседники агентства отмечают, что в Кремле считают блокировку мессенджеров и отключение интернета "критически необходимыми" для усиления безопасности и обеспечения национального единства. Причиной является вера в якобы попытки Запада посеять в обществе раздор.

Экс-чиновник Кремля сказал Financial Times, что решение о блокировке и отключении, скорее всего, исходит от ФСБ. В марте 67 субъектов жаловались на остановку мобильного интернета, а в 72 регионах запустили "белые списки" сайтов, которым власти дали "зеленый свет".

"Цифровой ГУЛАГ" в Москве

Весной и столица страны-агрессора столкнулась с "цифровым ГУЛАГом" - в пределах Садового кольца исчезли как связь, так и интернет. В результате Москва начала откатываться "назад в каменный век".

Российский диктатор в 2017 году дал указание создать для РФ "отдельный интернет". Речь идет о системе корневых серверов доменных имен (DNS) с дублированием уже существующей, которая была бы независимой от контроля международных организаций и защищала бы россиян от "целевых воздействий".

"Суверенный рунет"

Уже через год Кремль издал закон о "суверенном рунете", который существенно расширил полномочия Роскомнадзора по управлению трафиком в стране-агрессоре.

"Из-за интернет-шатдаунов страдает бизнес, который только в Москве несет убытки на 1 млрд рублей (10,5 млн долларов) ежедневно. Но для ФСБ потери экономики вряд ли имеют значение: "безопасность значит гораздо больше, чем любые убытки бизнеса", - отметил источник FT, приближенный к Кремлю.

Кроме того, 20 февраля 2026 года Путин подписал закон, который обязывает операторов по требованию ФСБ отключать интернет и мобильную связь.