"Цифровой ГУЛАГ" от ФСБ: Россия массово отключает интернет по примеру Китая и Ирана

16:13 20.03.2026 Пт
3 мин
В Кремле объясняют свои действия "угрозой с Запада"
aimg Валерий Ульяненко
"Цифровой ГУЛАГ" от ФСБ: Россия массово отключает интернет по примеру Китая и Ирана Фото: связь и интернет исчезают уже и в Москве (Getty Images)

Власти РФ берут пример с Ирана и Китая по усилению блокировки интернет-ресурсов и отключению связи. Это уже коснулось десятков регионов и крупных городов, включая Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Financial Times.

Читайте также: Россия начала блокировать Telegram на временно оккупированных территориях Украины

Источники Reuters рассказали, что страна-агрессор изучала опыт Китая, который живет за "большим файрволом", и Ирана, где интернет постоянно отключают в ответ на протесты населения.

Российским чиновникам поручили найти способ заблокировать большие сегменты интернета, как мобильного, так и проводного, одновременно контролируя онлайн-коммуникации.

Блокировка из-за Запада

Собеседники агентства отмечают, что в Кремле считают блокировку мессенджеров и отключение интернета "критически необходимыми" для усиления безопасности и обеспечения национального единства. Причиной является вера в якобы попытки Запада посеять в обществе раздор.

Экс-чиновник Кремля сказал Financial Times, что решение о блокировке и отключении, скорее всего, исходит от ФСБ. В марте 67 субъектов жаловались на остановку мобильного интернета, а в 72 регионах запустили "белые списки" сайтов, которым власти дали "зеленый свет".

"Цифровой ГУЛАГ" в Москве

Весной и столица страны-агрессора столкнулась с "цифровым ГУЛАГом" - в пределах Садового кольца исчезли как связь, так и интернет. В результате Москва начала откатываться "назад в каменный век".

Российский диктатор в 2017 году дал указание создать для РФ "отдельный интернет". Речь идет о системе корневых серверов доменных имен (DNS) с дублированием уже существующей, которая была бы независимой от контроля международных организаций и защищала бы россиян от "целевых воздействий".

"Суверенный рунет"

Уже через год Кремль издал закон о "суверенном рунете", который существенно расширил полномочия Роскомнадзора по управлению трафиком в стране-агрессоре.

"Из-за интернет-шатдаунов страдает бизнес, который только в Москве несет убытки на 1 млрд рублей (10,5 млн долларов) ежедневно. Но для ФСБ потери экономики вряд ли имеют значение: "безопасность значит гораздо больше, чем любые убытки бизнеса", - отметил источник FT, приближенный к Кремлю.

Кроме того, 20 февраля 2026 года Путин подписал закон, который обязывает операторов по требованию ФСБ отключать интернет и мобильную связь.

Напомним, в Кремле уже определились с датой блокировки мессенджера Telegram на территории страны-агрессора. Планируется, что это произойдет уже в начале апреля этого года - начиная с 1 апреля, мессенджер работать в России не будет.

Кроме того, первый так называемый "национальный" мессенджер Max запустили в РФ 12 сентября 2025 года. Его будут устанавливать на все телефоны, которые продают в магазинах, и требуют от россиян переходить на него с других платформ.

Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО