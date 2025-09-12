ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Єдиний месенджер Путіна. Що таке Max і як він стежить за росіянами

П'ятниця 12 вересня 2025 12:30
UA EN RU
Єдиний месенджер Путіна. Що таке Max і як він стежить за росіянами Іконка месенджера Max (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Акимова

У Росії запустили перший "національний" месенджер Max. Його встановлюватимуть на всі телефони, які продають у магазинах, і вимагають у росіян переходити на нього з інших платформ.

Як працюватиме російський "національний" месенджер, чому на нього вже скаржаться і навіщо це Кремлю, - у матеріалі РБК-Україна.

Запуск Max і примус до користування

Перші повідомлення про тестування російського "єдиного" месенджера Max з'явилися в публічному просторі в березні 2025 року. Тоді медіа повідомили, що розробник застосунку VK працює над бета-версією. Причому, месенджер одразу став позиціонуватися як багатофункціональна платформа з чатами, міні-додатками, чат-ботами, платіжною системою.

Формально розробником є компанія Communication Platform LLC - це дочірня структура VK, яка раніше називалася Mail.Ru Group. Сам VK - це технологічний холдинг, який володіє різними цифровими сервісами, зокрема, найбільшою соціальною мережею Росії - VKontakte.

Месенджер відразу стали позиціонувати як "національний" і "єдиний". Для агресивного промоутингу Кремль підключив провладних блогерів і артистів, які рекламували його все літо. "Працює там, де інші месенджери не добираються - у ліфті, на парковці і навіть на морі" - говорили блогери, рекламуючи Max. Багато росіян публікували в соцмережах відео, як додаток Max рекламують просто на вулиці через гучномовці.

Уже наприкінці червня російський диктатор Володимир Путін підписав закон про створення в РФ "національного месенджера". До цього законопроєкт про створення національної цифрової платформи Max підтримала і Держдума. Таким чином, статус нової цифрової платформи як фактично державної, був повністю затверджений.

У планах Кремля - примусити росіян користуватися месенджером і не залишити їм альтернативи. З 1 вересня 2025 року всі шкільні чати в Москві мають бути переведені на Max за указом федерального законодавства. Те саме відбувається в Татарстані, Алтаї, Ханти-Мансійському автономному окрузі, Володимирській і Тверській областях.

Крім того, месенджер зобов'язані встановити на всіх смартфонах і планшетах у магазинах. Телефонні оператори мають надати використання Max без витрати трафіку, що створює додатковий стимул для переходу. Кілька російських чиновників уже заявили, що перейшли в Max і видалили інші месенджери, на яких мали свої канали.

Єдиний месенджер Путіна. Що таке Max і як він стежить за росіянамиЖителі Москви (фото: Getty Images)

Також месенджер вимагають встановити у жителів окупованих українських територій. Моніторингова група "Кримський вітер" повідомила, що загарбники вимагають встановити Max тим, хто їде з окупованих територій Херсонської області в захоплений Крим.

"Зараз водіїв і пасажирів вмовляють встановити цю програму. Літнім людям пропонують допомогу в її встановленні. Однак при цьому на блокпостах попереджають, що з наступного місяця відсутність месенджера Мах на телефоні стане приводом для додаткової перевірки спеціальним детектором, який аналізує вміст пристрою", - ідеться в повідомленні.

На догоду новому месенждеру в Росії обмежують інші. Офіційної заборони на WhatsApp і Telegram у РФ немає, але спецслужби вже істотно обмежили їхні ключові функції. Влада виправдовується тим, що таким чином нібито бореться з екстремізмом і тероризмом, але насправді платформи обмежують через те, що не можуть до кінця їх контролювати.

На окупованих територіях також обмежили роботу інших месенджерів, а Viber повністю заблокували за "невиконання вимог законодавства".

Критика Max

Уже до середини серпня в месенджері Max зареєструвалися близько 18 млн осіб. За цей час через платформу пройшла величезна кількість трафіку. За кілька місяців користувачі виявили в месенджері десятки проблем, окрім очевидної - цензурованого і повністю підконтрольного застосунку.

Серед іншого, росіяни стали скаржитися на те, що Max не надає end-to-end шифрування, повідомлення зберігаються на серверах VK, до яких мають доступ російські спецслужби. Експерти у сфері цифрових прав називають месенджер інструментом стеження.

Також, за словами користувачів, Max постійно запитує доступ до всього, що є в смартфоні, - камери, мікрофона, геолокації, контактів, усієї біометрії, Bluetooth і повідомлень, а також збирає IP-адресу, історію використання. При цьому, якщо інші додатки можна просити не стежити, у Max ця функція обов'язкова. Крім цього, повідомляється, що додаток важко видалити - він може функціонувати на рівні root-access, що характерно для шкідливого програмного забезпечення.

Аналізуючи застосунок, експерти GitHub зазначили, що Max вмикає камеру на смартфоні кожні 5-10 хвилин і робить фото. Застосунок може слухати і записувати звук навколо, збирає дані про контакти користувача і навіть фіксує той текст, який був введений, але не відправлений.

Крім цього, за словами користувачів, Max підвисає, є проблеми з надсиланням повідомлень, незручним інтерфейсом. На Google Play у месенджера змінювався рейтинг - спочатку він тримався на цифрі 4,6 з 5, коли застосунок стали тестувати самі користувачі, він сильно впав - багато хто ставив одиниці і скаржився у відгуках. Але з часом він знову піднявся до 4,6 балів.

Найбільшу хвилю критики викликає "державність" месенджера. Користувачі побоюються, що вся їхня особиста інформація буде передана ФСБ і використана проти них. Коментуючи подібні повідомлення, у Кремлі навіть особливо і не приховують, що стежитимуть за людьми через додаток Max.

"У корпоративних темах, державних темах, секретних питаннях, ми повинні розуміти, що будь-які месенджери - це абсолютно прозора система. Люди, які використовують, повинні розуміти, що вони всі прозорі. Для спецслужб", - заявив прес-секретар Путіна Сергій Пєсков.

Ситуація з такою відкритою позицією Кремля щодо "національного" месенджера, через який за людьми слідкуватимуть, дійшла до абсурду - через медіа в Кремлі обіцяють, що Max не складатиме доноси на користувачів.

Месенджер Max дуже схожий на китайську платформу WeChat. Концепція фактично та сама - WeChat у Китаї теж називають "національним", він також об'єднує в собі доступ до всіх державних послуг. Але сам WeChat, на відміну від Max, не так активно нав'язується суспільству і працює в рамках комерційних правил.

"Створення Max - це спроба повторити те, що зробив Китай - обмежити зовнішній вплив, унеможливити злам і стеження західних спецслужб за російськими елітами і не тільки. Ну і, звичайно, спроба стежити за всіма росіянами. Але все ламається - і Max зламається", - зазначає голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в коментарі РБК-Україна.

Навряд чи в Кремлі зможуть повністю "відключити" всі месенджери, як не змогли це зробити з соціальними мережами або відеоплатформою YouTube.

"Виходячи з досвіду YouTube, вони змушені пом'якшувати власні дії. Проте, технічно заблокувати все - дуже важко для нинішньої Росії", - додає Коваленко.

Раніше ми писали про те, що російський диктатор Володимир Путін доручив встановити контроль над іноземними месенджерами. Йдеться про WhatsApp, а також Telegram, незважаючи на його російське походження.

Путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання іноземного програмного забезпечення, включно з месенджерами, розробленими в так званих "недружніх країнах".

Читайте РБК-Україна в Google News
WhatsApp Telegram Meta
Новини
До Києва прибули глава МЗС Польщі Сікорський та принц Гаррі
До Києва прибули глава МЗС Польщі Сікорський та принц Гаррі
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії