Єдиний месенджер Путіна. Що таке Max і як він стежить за росіянами

У Росії запустили перший "національний" месенджер Max. Його встановлюватимуть на всі телефони, які продають у магазинах, і вимагають у росіян переходити на нього з інших платформ.

Як працюватиме російський "національний" месенджер, чому на нього вже скаржаться і навіщо це Кремлю, - у матеріалі РБК-Україна .

Запуск Max і примус до користування

Перші повідомлення про тестування російського "єдиного" месенджера Max з'явилися в публічному просторі в березні 2025 року. Тоді медіа повідомили, що розробник застосунку VK працює над бета-версією. Причому, месенджер одразу став позиціонуватися як багатофункціональна платформа з чатами, міні-додатками, чат-ботами, платіжною системою.

Формально розробником є компанія Communication Platform LLC - це дочірня структура VK, яка раніше називалася Mail.Ru Group. Сам VK - це технологічний холдинг, який володіє різними цифровими сервісами, зокрема, найбільшою соціальною мережею Росії - VKontakte.

Месенджер відразу стали позиціонувати як "національний" і "єдиний". Для агресивного промоутингу Кремль підключив провладних блогерів і артистів, які рекламували його все літо. "Працює там, де інші месенджери не добираються - у ліфті, на парковці і навіть на морі" - говорили блогери, рекламуючи Max. Багато росіян публікували в соцмережах відео, як додаток Max рекламують просто на вулиці через гучномовці.

Уже наприкінці червня російський диктатор Володимир Путін підписав закон про створення в РФ "національного месенджера". До цього законопроєкт про створення національної цифрової платформи Max підтримала і Держдума. Таким чином, статус нової цифрової платформи як фактично державної, був повністю затверджений.

У планах Кремля - примусити росіян користуватися месенджером і не залишити їм альтернативи. З 1 вересня 2025 року всі шкільні чати в Москві мають бути переведені на Max за указом федерального законодавства. Те саме відбувається в Татарстані, Алтаї, Ханти-Мансійському автономному окрузі, Володимирській і Тверській областях.

Крім того, месенджер зобов'язані встановити на всіх смартфонах і планшетах у магазинах. Телефонні оператори мають надати використання Max без витрати трафіку, що створює додатковий стимул для переходу. Кілька російських чиновників уже заявили, що перейшли в Max і видалили інші месенджери, на яких мали свої канали.

Також месенджер вимагають встановити у жителів окупованих українських територій. Моніторингова група "Кримський вітер" повідомила, що загарбники вимагають встановити Max тим, хто їде з окупованих територій Херсонської області в захоплений Крим.

"Зараз водіїв і пасажирів вмовляють встановити цю програму. Літнім людям пропонують допомогу в її встановленні. Однак при цьому на блокпостах попереджають, що з наступного місяця відсутність месенджера Мах на телефоні стане приводом для додаткової перевірки спеціальним детектором, який аналізує вміст пристрою", - ідеться в повідомленні.

На догоду новому месенждеру в Росії обмежують інші. Офіційної заборони на WhatsApp і Telegram у РФ немає, але спецслужби вже істотно обмежили їхні ключові функції. Влада виправдовується тим, що таким чином нібито бореться з екстремізмом і тероризмом, але насправді платформи обмежують через те, що не можуть до кінця їх контролювати.

На окупованих територіях також обмежили роботу інших месенджерів, а Viber повністю заблокували за "невиконання вимог законодавства".

Критика Max

Уже до середини серпня в месенджері Max зареєструвалися близько 18 млн осіб. За цей час через платформу пройшла величезна кількість трафіку. За кілька місяців користувачі виявили в месенджері десятки проблем, окрім очевидної - цензурованого і повністю підконтрольного застосунку.

Серед іншого, росіяни стали скаржитися на те, що Max не надає end-to-end шифрування, повідомлення зберігаються на серверах VK, до яких мають доступ російські спецслужби. Експерти у сфері цифрових прав називають месенджер інструментом стеження.

Також, за словами користувачів, Max постійно запитує доступ до всього, що є в смартфоні, - камери, мікрофона, геолокації, контактів, усієї біометрії, Bluetooth і повідомлень, а також збирає IP-адресу, історію використання. При цьому, якщо інші додатки можна просити не стежити, у Max ця функція обов'язкова. Крім цього, повідомляється, що додаток важко видалити - він може функціонувати на рівні root-access, що характерно для шкідливого програмного забезпечення.

Аналізуючи застосунок, експерти GitHub зазначили, що Max вмикає камеру на смартфоні кожні 5-10 хвилин і робить фото. Застосунок може слухати і записувати звук навколо, збирає дані про контакти користувача і навіть фіксує той текст, який був введений, але не відправлений.

Крім цього, за словами користувачів, Max підвисає, є проблеми з надсиланням повідомлень, незручним інтерфейсом. На Google Play у месенджера змінювався рейтинг - спочатку він тримався на цифрі 4,6 з 5, коли застосунок стали тестувати самі користувачі, він сильно впав - багато хто ставив одиниці і скаржився у відгуках. Але з часом він знову піднявся до 4,6 балів.

Найбільшу хвилю критики викликає "державність" месенджера. Користувачі побоюються, що вся їхня особиста інформація буде передана ФСБ і використана проти них. Коментуючи подібні повідомлення, у Кремлі навіть особливо і не приховують, що стежитимуть за людьми через додаток Max.

"У корпоративних темах, державних темах, секретних питаннях, ми повинні розуміти, що будь-які месенджери - це абсолютно прозора система. Люди, які використовують, повинні розуміти, що вони всі прозорі. Для спецслужб", - заявив прес-секретар Путіна Сергій Пєсков.

Ситуація з такою відкритою позицією Кремля щодо "національного" месенджера, через який за людьми слідкуватимуть, дійшла до абсурду - через медіа в Кремлі обіцяють, що Max не складатиме доноси на користувачів.

Месенджер Max дуже схожий на китайську платформу WeChat. Концепція фактично та сама - WeChat у Китаї теж називають "національним", він також об'єднує в собі доступ до всіх державних послуг. Але сам WeChat, на відміну від Max, не так активно нав'язується суспільству і працює в рамках комерційних правил.

"Створення Max - це спроба повторити те, що зробив Китай - обмежити зовнішній вплив, унеможливити злам і стеження західних спецслужб за російськими елітами і не тільки. Ну і, звичайно, спроба стежити за всіма росіянами. Але все ламається - і Max зламається", - зазначає голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в коментарі РБК-Україна.

Навряд чи в Кремлі зможуть повністю "відключити" всі месенджери, як не змогли це зробити з соціальними мережами або відеоплатформою YouTube.

"Виходячи з досвіду YouTube, вони змушені пом'якшувати власні дії. Проте, технічно заблокувати все - дуже важко для нинішньої Росії", - додає Коваленко.