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Кремль намагається контролювати месенджери: під прицілом WhatsApp і Telegram

Москва, Неділя 20 липня 2025 11:37
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Кремль намагається контролювати месенджери: під прицілом WhatsApp і Telegram Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін доручив встановити контроль над іноземними месенджерами. Йдеться про WhatsApp, а також Telegram, попри його російське походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби зовнішньої розвідки України.

Путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання іноземного програмного забезпечення, включаючи месенджери, розроблені у так званих "недружніх країнах".

WhatsApp опинився під особливою увагою, це робить його одним із головних кандидатів на потенційне блокування. Він належить Meta - організації, яка визнана в Росії екстремістською.

"Неоднозначна ситуація і з Telegram: хоча месенджер має російське походження, його нібито "незалежна" позиція та відмова від співпраці з владою роблять його статус невизначеним", - йдеться у повідомленні.

Російська влада створила новий елемент - месенджер Max від VK для цифрового стеження. Дані з Max автоматично передаються на сервери, пов'язані з VK, що підконтрольна спецслужбам РФ.

"Усім чиновникам наказали перейти на Max. Застосунок має повний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та файлів. Не вимикається стандартними засобами, використовує root-доступ і системні jar-файли - ознаки шкідливого ПЗ", - зазначає розвідка.

Обмеження Telegram в Україні

В Україні довгий час йдуть дискусії щодо обмеження Telegram. Українська влада наголошує, що головна проблема полягає в анонімному поширенні інформації у месенджері.

Розмови про закриття Telegram відновилися, коли у Франції був затриманий засновник месенджера Павло Дуров.

Днями спікер ВРУ Руслан Стефанчук зазначав, що рішення про блокування Telegram якщо і буде ухвалене, то лише для того, щоб Україна здобула більше інформаційної безпеки.

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