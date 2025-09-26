ЦПД попереджає про ризики використання російського православного месенджера "Зосима"

У Росії з'явився новий месенджер під назвою "Зосима", що позиціонується як православний інструмент для спілкування. Попри короткий термін роботи, додаток уже викликав хвилю критики через масовий збір персональних даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації (ЦПД) у мережі Telegram.

Центр протидії дезінформації (ЦПД) зазначає, що месенджер "Зосима" збирає широкий спектр особистої інформації. Серед даних, які користувачі надають додатку, - паспортні відомості, адреси, інформація про доходи, місця роботи і навіть дані про військовий обов'язок.

Реєстрація в сервісі здійснюється через "Держпослуги", що автоматично відкриває доступ до державних баз даних.

Заявлені цілі та реальність

Офіційно запуск месенджера пояснюється прагненням зробити російську православну церкву більш сучасною і ближчою до молоді. Однак експерти підкреслюють, що "Зосима" фактично стає інструментом цифрового контролю над населенням.

"Це вкотре підтверджує, що РПЦ в Росії фактично є частиною державного апарату і допомагає владі керувати суспільством. Месенджер "Зосима" є черговою ілюстрацією того, як кремль під релігійною оболонкою вибудовує систему тотального нагляду за власними громадянами", - зазначають у ЦПД.