Цифра шокує: скільки дітей в Україні мають ознаки ПТСР

Четвер 21 серпня 2025 12:20
Цифра шокує: скільки дітей в Україні мають ознаки ПТСР Ознаки потенційного ПТСР можна помітити у багатьох юних українців (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Василина Копитко

Сьогодні українці почали більше піклуватись про своє психічне здоров'я і звертати на нього увагу. Проте російська агресія призвела до того, що 44% дітей в Україні мають ознаки потенційного ПТСР.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова першої леді України Олени Зеленської під час освітньої конференції "Серпнева-2025: освіта для мінливого світу".

Як емоційний стан дітей впливає на їхнє навчання

Зеленська нагадала: "якщо говорити про наших дітей, то їхній емоційний стан також суттєво впливає на навчання".

"Як показує дослідження (добробуту дітей в Україні "Індекс майбутнього", - Ред.), на жаль в Україні 44% дітей мають ознаки потенційного ПТСР (посттравматичного стресового розладу, - Ред.)", - поділилась перша леді.

Цифра шокує: скільки дітей в Україні мають ознаки ПТСРМентальне здоров'я дітей в Україні (інфографіка: zelenskafoundation.org.ua)

Це, за її словами, означає, що:

  • дітям важко концентруватися;
  • вони легко засмучуються;
  • вони вступають в бійки;
  • вони почуваються самотніми;
  • вони мають проблеми зі сном.

"Думаю, вам це все добре відомо", - зауважила Зеленська, звертаючись до присутніх.

Як школи можуть допомогти дітям під час війни

Перша леді принагідно подякувала всім українським дорослим, освітянам.

"За терпіння і за розуміння, з якими ви працюєте з нашими дітьми, які переживають потенційно травматичний досвід через російський напад", - наголосила Зеленська.

Вона нагадала, що з 2022 року патронує Всеукраїнську програму ментального здоров'я "Ти як?".

"І сподіваюся, що у ваших навчальних закладах вона також починає втілюватися, проростати", - додала перша леді.

За її словами це - "про появу програми соціально-емоційного навчання, уроки, тренінги... комунікації, вирішення конфліктів, програму протидії булінгу та підтримки інклюзивності".

"Все це - про знання власних емоцій, про розуміння емоцій інших людей, про підтримку себе та інших у складні моменти. Правильно, щоби школа ставала джерелом і цих знань", - підсумувала Зеленська.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про боротьбу українців з ПТСР - основні прояви посттравматичного стресового розладу, методи лікування та поради близьким.

Крім того, ми пояснювали, де знайти психологічну допомогу для дітей під час війни.

Читайте також, чи справді депресія й ПТСР стали новим "трендом" - скільки людей насправді хворіють, а скільки - просто "навіюють собі діагнози".

