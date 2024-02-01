Психолог розповіла, про що батьки обов'язково повинні говорити з дітьми

Батьки повинні говорити з дітьми на важливі теми. Розуміння, що людина з психічними розладами є передусім людиною, та вміння спілкуватися з різними людьми - важлива навичка, яка формує толерантність

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Чому потрібно говорити з дітьми про толерантність

Дитячий психіатр Юліана Маслак розповіла, як пояснити дитині про чутливу комунікацію з людьми, які мають психічні розлади.

За її словами, діти не мають сформованих повною мірою моральних цінностей, етичних принципів, власних меж і саморегуляції. Саме тому дорослі авторитетні особи можуть допомогти дітям розвивати ці сторони та із чутливістю ставитися до потреб кожної дитини.

Усі ми різні, проте це не привід засуджувати тих, хто не схожий на тебе.

Важливо розуміти, що психічне здоров’я так само важливе, як і фізичне. А імпульсивність - це така ж особливість як колір очей чи зріст.

Досить поширеною є така ситуація - людина має схильність до тривожного розладу, успадковану від одного з батьків. Її близькі вміють справлятись і давати раду з особливостями й поведінкою, проте середовище є не таким чутливим. Як наслідок - виникають конфлікти.

Як навчити дітей бути чутливими

Толерантність - це вміння ставитися до інших із розумінням, повагою і терпимістю. Надзвичайно важливо навчити дітей змалечку не засуджувати інших, не боятися людей із тривожними та депресивними розладами.

Експерт радить пояснити дітям, що стереотипність мислення в суспільстві подеколи змушує людей намагатися відповідати вельми умовним критеріям, що позбавляє їх індивідуальності.

Чому важливо говорити з дітьми про людей із психічними розладами:

ми розбиваємо стереотипи та допомагаємо дітям розуміти, що це є нормальною частиною різноманітності

толерантність і сприйняття: розмова вчить дітей бути толерантними та приймати людей незалежно від їхнього психічного стану

емоційний розвиток: вивчення цієї теми допомагає розвивати емоційний інтелект та розуміння емоцій інших

Психічні розлади стереотипно асоціюють зі смутком, розгубленістю, жалем. Насправді такі люди не потребують співчуття, вони прагнуть поваги, нормального сприйняття суспільством і доступного простору для активного життя.

Важливо пояснити дитині, що це не є страшним чи небезпечним. Це просто означає, що в людей є різні способи реагування на світ навколо.

Як можна пояснити дітям

Не варто використовувати слова "страждає", "хворіє", "жертва", коли ви розповідаєте про порушення здоров’я в людей. Важливо позбутися евфемізмів:

"люди дощу" замініть на "люди з розладом аутистичного спектра"

"сонячні люди" - на "люди із синдромом Дауна"

"особливі люди" - на "люди з інвалідністю"

"тривожні люди" - на люди, що мають тривожний розлад

"анорексичка" - на людину, що має неврогенну анорексію

Бути прикладом у спілкуванні з людьми з психічними розладами починається з наших власних уявлень та ставлення до них. Поширення позитивного ставлення в сім’ї із цього питання може стати ключовим кроком у вихованні толерантних та відкритих особистостей.

Варто створити безпечний простір, де ви разом зможете обговорювати ці теми.

Необхідно розвіяти стереотипи та навчитись реагувати чутливо:

важливо навчити дітей активно слухати інших, проявляти турботу та розуміння

людина, яка має психічний розлад - передусім особистість, тож і взаємодіяти з людиною потрібно відповідно

люди з психічними розладами не схильні до насильства

люди з психічними розладами мають рівень інтелекту та здатність розуміти як в більшості людей

якщо людина, котра має психічний розлад, засмучена, слід запитати її спокійно, що ви можете зробити, щоб допомогти їй

Навчайте бути терплячими та ввічливими

Фахівець каже, якщо ви бачите, що в когось труднощі, слід дочекатись, коли людина буде готова розмовляти, та підходити до неї з повагою.

Вчіть слухати з розумінням

Коли хтось говорить про свої почуття, варто не тільки слухати, але й розуміти, як це може бути для нього важливим.

Будьте відкритими до питань

Заохочуйте дітей ставити питання та виявляти цікавість щодо інших людей. Наприклад, якщо ваша дитина бачить, що її друг робить щось по-іншому, дозвольте їй запитати, чому це так.

Покажіть дитині, як можна виявляти підтримку іншим

Якщо ви бачите, що хтось тривожиться, запропонуйте допомогу, поділіться своїм часом чи просто підкажіть, що ви тут і готові допомогти.

Ці поради ви можете використовувати як основу для введення понять чутливої комунікації з людьми з психічними розладами в спосіб, доступний і сприйнятливий для дітей.