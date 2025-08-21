Цифра шокирует: сколько детей в Украине имеют признаки ПТСР

Сегодня украинцы начали больше заботиться о своем психическом здоровье и обращать на него внимание. Однако российская агрессия привела к тому, что 44% детей в Украине имеют признаки потенциального ПТСР.

слова первой леди Украины Елены Зеленской во время образовательной конференции "Серпнева-2025: освіта для мінливого світу".

Как эмоциональное состояние детей влияет на их обучение

Зеленская напомнила: "если говорить о наших детях, то их эмоциональное состояние также существенно влияет на обучение".

"Как показывает исследование (благосостояния детей в Украине "Індекс майбутнього", - Ред.), к сожалению в Украине 44% детей имеют признаки потенциального ПТСР (посттравматического стрессового расстройства, - Ред.)", - поделилась первая леди.

Ментальное здоровье детей в Украине (инфографика: zelenskafoundation.org.ua)

Это, по ее словам, означает, что:

детям трудно концентрироваться;

они легко расстраиваются;

они вступают в драки;

они чувствуют себя одинокими;

они имеют проблемы со сном.

"Думаю, вам это все хорошо известно", - отметила Зеленская, обращаясь к присутствующим.

Как школы могут помочь детям во время войны

Первая леди поблагодарила также всех украинских взрослых, педагогов.

"За терпение и за понимание, с которыми вы работаете с нашими детьми, которые переживают потенциально травматический опыт из-за российского нападения", - подчеркнула Зеленская.

Она напомнила, что с 2022 года патронирует Всеукраинскую программу ментального здоровья "Ти як?".

"И надеюсь, что в ваших учебных заведениях она также начинает воплощаться, прорастать", - добавила первая леди.

По ее словам это - "про появление программы социально-эмоционального обучения, уроки, тренинги... коммуникации, решение конфликтов, программу противодействия буллингу и поддержку инклюзивности".

"Все это - о знании собственных эмоций, о понимании эмоций других людей, о поддержке себя и других в сложные моменты. Правильно, чтобы школа становилась источником и этих знаний", - подытожила Зеленская.