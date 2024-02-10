Дитинство без тривог: де знайти психологічну допомогу для дітей
Війна суттєво впливає на психоемоційний стан дітей та підлітків, роблячи їх однією з найвразливіших категорій. Тому важливо знати, де можна отримати безоплатну допомогу з охорони ментального здоров'я для неповнолітніх українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя України.
Найперша і найважливіша підтримка для дитини - це її сім'я. Батьки можуть використовувати ресурси з порадами, як допомогти дитині з психоемоційним станом, наприклад:
Професійна допомога:
Якщо батьківської підтримки і технік самодопомоги виявляється замало, варто звернутися по допомогу професіоналів.
-
Зверніться до педіатра. Більше 4650 педіатрів пройшли навчання за програмою mhGAP, що дозволяє їм:
- Проводити скринінг наявності психічних розладів.
- Давати поради щодо збереження ментального здоров'я.
- Скерувати до вузького спеціаліста.
-
Зверніться до дитячого психіатра. Вам не потрібне направлення від педіатра. Зараз 257 дитячих психіатрів надають безкоштовні послуги в 330 місцях по всій країні.
-
Проконсультуйтеся з сімейним лікарем або терапевтом. 5870 сімейних лікарів та 1157 терапевтів пройшли навчання за програмою mhGAP і можуть надавати безкоштовні послуги за пакетом "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".
Інші ресурси:
Інтерактивна карта: знайдіть потрібного лікаря.
Якщо скористатися картою немає можливості, зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або до контакт-центру МОЗ за номером 0-800-60-20-19 та запитайте про лікаря для вашої дитини.
Лінії психологічної підтримки:
- ПОРУЧ: https://poruch.me/teenagers
- Teenergizer: https://teenergizer.org/consultations/
- Національна "гаряча лінія" для дітей та молоді від Ла Страда: 0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного) або 116 111 (з мобільного).
- Не дрібниці: https://www.notrivia.com.ua
- Лінія від благодійного фонду "Голоси дітей": https://voices.org.ua/i-need-help/mental-help-for-kids/
- Лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine: 7333 (цілодобово).
Пам'ятайте:
- Ваша дитина не самотня.
- Існує багато ресурсів, які можуть допомогти їй впоратися з емоційними наслідками війни.
- Не соромтеся звертатися за допомогою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.