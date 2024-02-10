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Дитинство без тривог: де знайти психологічну допомогу для дітей

Субота 10 лютого 2024 22:31
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Дитинство без тривог: де знайти психологічну допомогу для дітей Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Війна суттєво впливає на психоемоційний стан дітей та підлітків, роблячи їх однією з найвразливіших категорій. Тому важливо знати, де можна отримати безоплатну допомогу з охорони ментального здоров'я для неповнолітніх українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя України.

Найперша і найважливіша підтримка для дитини - це її сім'я. Батьки можуть використовувати ресурси з порадами, як допомогти дитині з психоемоційним станом, наприклад:

Професійна допомога:

Якщо батьківської підтримки і технік самодопомоги виявляється замало, варто звернутися по допомогу професіоналів.

  • Зверніться до педіатра. Більше 4650 педіатрів пройшли навчання за програмою mhGAP, що дозволяє їм:

    • Проводити скринінг наявності психічних розладів.
    • Давати поради щодо збереження ментального здоров'я.
    • Скерувати до вузького спеціаліста.

  • Зверніться до дитячого психіатра. Вам не потрібне направлення від педіатра. Зараз 257 дитячих психіатрів надають безкоштовні послуги в 330 місцях по всій країні.

  • Проконсультуйтеся з сімейним лікарем або терапевтом. 5870 сімейних лікарів та 1157 терапевтів пройшли навчання за програмою mhGAP і можуть надавати безкоштовні послуги за пакетом "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".

Інші ресурси:

Інтерактивна карта: знайдіть потрібного лікаря.

Якщо скористатися картою немає можливості, зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або до контакт-центру МОЗ за номером 0-800-60-20-19 та запитайте про лікаря для вашої дитини.

Лінії психологічної підтримки:

Пам'ятайте:

  • Ваша дитина не самотня.
  • Існує багато ресурсів, які можуть допомогти їй впоратися з емоційними наслідками війни.
  • Не соромтеся звертатися за допомогою.

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