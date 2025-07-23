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Ці знаки Зодіаку відчують прорив у коханні в серпні: чи є ви серед них

Середа 23 липня 2025 19:10
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Ці знаки Зодіаку відчують прорив у коханні в серпні: чи є ви серед них Серпень принесе нові знайомства та романтичні пригоди (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Гороскоп на серпень 2025 року обіцяє романтичне оновлення кільком знакам Зодіаку. Закінчення ретроградного Меркурія, повний Місяць та початок сезону Діви принесуть нові можливості та розвитку та побудови стосунків.

Кому пощастить у коханні в серпні, розповідає РБК-Україна з посиланням на Your Tango.

Овен

З 6 серпня Марс переходить у знак Терези, який відповідає за стосунки та партнерство.

Цей транзит сприятиме зменшенню напруги у вашому житті та допоможе краще зрозуміти свого партнера.

Самотні Овни можуть розраховувати на цікаве знайомство. Це ідеальний час для романтичних побачень.

Лев

Під впливом Повні у Водолії 9 серпня на вас чекають глибокі внутрішні зміни.

Ви зможете закінчити стосунки, які більше не приносять щастя, або знайти гармонію у вже наявних.

Не бійтеся говорити про свої почуття. Щирість - ключ до розвитку будь-яких взаємозв'язків.

Водолій

Ретроградний Меркурій завершується 11 серпня. Всі непорозуміння залишаться позаду, тож ви можете знову поліпшити стосунки.

Цей місяць ідеально підходить для щирих розмов, плануванню майбутнього та зміцнення зв'язку.

Якщо ви давно уникали делікатних тем - час поговорити. Чесна розмова допоможе ухвалити важливе рішення щодо майбутнього ваших стосунків.

Риби

Сезон Діви з 22 серпня, а також Новий Місяць у цьому ж знаку 23 числа активує ваш сектор любові. Це ідеальний час для прояву турботи та нових стосунків.

Нові знайомства матимуть високий потенціал перерости у щось більше. Проте для цього зірки радять бути відкритими до нових знайомств.

У парі спробуйте зміцнити кохання спільними справами та планами.

Стрілець

Венера в знаку Лева з 25 серпня відкриє можливості для яскравих почуттів та нових знайомств.

Висока ймовірність зустріти кохання або закрутити роман під час подорожі.

У наявних стосунках спробуйте додати вогню. Спонтанні поїздки чи нові спільні захоплення покращать зв'язок.

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