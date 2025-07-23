Воскреснуть як Фенікс із попелу: на кого зі знаків Зодіаку чекають великі зміни
Астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, на яких найближчим часом очікують потужні зміни. Доля дасть їм шанс почати все з чистого аркуша, залишивши позаду труднощі, втрати й сумніви.
Хто, як Фенікс, "воскресне з попелу" і здивує не тільки себе, а й оточення, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.
Овен
Овни часто вперті й рішучі, але останнім часом вони могли стикатися з перешкодами, що пригнічують їхню енергію.
Незабаром на них чекає потужний період особистісного зростання: нові проєкти, зустрічі та можливості допоможуть їм знайти гармонію і відчути внутрішню силу.
Лев
Для Левів це час переоцінки пріоритетів і внутрішнього світла. Вони вийдуть із тіні сумнівів і невдач, отримають шанс засяяти новими талантами та проявити лідерські якості в нових сферах.
Великий прорив у творчості або кар'єрі цілком реальний сценарій.
Скорпіон
Скорпіони славляться своєю здатністю перероджуватися, і тепер на них чекає саме таке оновлення. Вони залишать позаду старі образи й внутрішні страхи, що стримували їхній розвиток.
Попереду новий етап у стосунках, духовності та особистісній силі.
Стрілець
Стрільці отримають шанс кардинально змінити своє життя, розширити горизонти й знайти нові джерела натхнення. Можливі зміни в подорожах, освіті або особистих переконаннях.
Це буде період відкриттів, що надихають на сміливі рішення.
Козоріг
Козероги часто тримаються за контроль і стабільність, але цього разу на них чекає важливий урок - відпустити те, що більше не служить.
Вони зможуть будувати своє майбутнє на новій основі, реалізувати амбіції та вийти на новий рівень професійного успіху.
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