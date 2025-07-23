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Тільки сонце та море: цим знакам Зодіаку терміново потрібен відпочинок на пляжі

Середа 23 липня 2025 12:00
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Тільки сонце та море: цим знакам Зодіаку терміново потрібен відпочинок на пляжі Яким знакам Зодіаку подобається жити біля моря (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Є люди, яким море потрібне так само, як повітря - і це не випадковість. Астрологи назвали знаки Зодіаку, буквально створені для пляжного життя. Сонце, хвилі, пісок і повна свобода - саме в такій атмосфері вони розквітають і почуваються на своєму місці.

Хто саме потрапив до цього списку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Телець

Телець обожнює комфорт, красу і приємні відчуття - саме те, що дарує пляжний відпочинок. Лежак під парасолькою, смачний коктейль у руці та розслаблений ритм - ідеальна формула щастя для цього знака.

Вода заспокоює його, а природа допомагає відновити енергію. Тельці відпочивають по-королівськи - жодного поспіху, тільки задоволення.

Рак

Море для Рака - це не просто відпустка, а справжнє місце сили. Вода - його рідна стихія, тому він швидко знаходить внутрішню гармонію біля хвиль.

Рак любить затишні пляжі, романтичні заходи сонця та атмосферу емоційного тепла. Найкращий відпочинок для нього - спокій, сім'я поруч і море на горизонті.

Лев

Пляж - це сцена, а Лев - її головна зірка. Яскраві купальники, стильні окуляри, розкішна засмага - все, щоб привертати увагу і ловити захоплені погляди.

Лев обожнює активний і гламурний відпочинок: пляжні вечірки, фотосесії на заході сонця і веселощі до ранку. Його стихія - сонце, а значить - він завжди у своїй тарілці під променями на пляжі.

Терези

Терези мають тонке почуття естетики, тому ідеальний пляж для них - це не просто місце, а атмосфера. Гарні краєвиди, затишні локації, стильний одяг і легка музика - вони створюють для себе відпочинок із Pinterest.

Терези обожнюють релакс із красивим антуражем, романтику та душевні розмови біля моря. Вони знають, як перетворити пляжний день на витвір мистецтва.

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