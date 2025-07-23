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Эти знаки Зодиака почувствуют прорыв в любви в августе: есть ли вы среди них

Среда 23 июля 2025 19:10
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Эти знаки Зодиака почувствуют прорыв в любви в августе: есть ли вы среди них Август принесет новые знакомства и романтические приключения (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Гороскоп на август 2025 года обещает романтическое обновление нескольким знакам Зодиака. Окончание ретроградного Меркурия, полнолуние и начало сезона Девы принесут новые возможности и развития и построения отношений.

Кому повезет в любви в августе, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Your Tango.

Овен

С 6 августа Марс переходит в знак Весов, который отвечает за отношения и партнерство.

Этот транзит будет способствовать уменьшению напряжения в вашей жизни и поможет лучше понять своего партнера.

Одинокие Овны могут рассчитывать на интересное знакомство. Это идеальное время для романтических свиданий.

Лев

Под влиянием Полнолуния в Водолее 9 августа вас ждут глубокие внутренние изменения.

Вы сможете закончить отношения, которые больше не приносят счастья, или обрести гармонию в уже имеющихся.

Не бойтесь говорить о своих чувствах. Искренность - ключ к развитию любых взаимосвязей.

Водолей

Ретроградный Меркурий завершается 11 августа. Все недоразумения останутся позади, так что вы можете снова улучшить отношения.

Этот месяц идеально подходит для искренних разговоров, планирования будущего и укрепления связи.

Если вы давно избегали деликатных тем - время поговорить. Честный разговор поможет принять важное решение относительно будущего ваших отношений.

Рыбы

Сезон Девы с 22 августа, а также Новолуние в этом же знаке 23 числа активирует ваш сектор любви. Это идеальное время для проявления заботы и новых отношений.

Новые знакомства будут иметь высокий потенциал перерасти в нечто большее. Однако для этого звезды советуют быть открытыми к новым знакомствам.

В паре попробуйте укрепить любовь совместными делами и планами.

Стрелец

Венера в знаке Льва с 25 августа откроет возможности для ярких чувств и новых знакомств.

Высока вероятность встретить любовь или закрутить роман во время путешествия.

В существующих отношениях попробуйте добавить огня. Спонтанные поездки или новые совместные увлечения улучшат связь.

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