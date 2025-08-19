Ці три інгредієнти мають бути у складі якісного морозива
Літо важко уявити без холодного та ніжного морозива. Проте не все, що продається в супермаркетах, можна назвати якісним продуктом. Часто замість класичного пломбіру ми отримуємо заморожений десерт із рослинними жирами, барвниками та ароматизаторами.
Як обрати гарне морозиво в магазині, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис нутриціолога Василя Лук'янова в Facebook.
Що має бути в складі якісного морозива?
Основою будь-якого пломбіру є молоко або вершки. Саме вони забезпечують ніжну текстуру, насичений смак і є джерелом кальцію та білка. У складі допускається використання сухого молока, але тільки як доповнення, а не повна заміна свіжого. Якщо ж у переліку інгредієнтів зовсім немає молока чи вершків, а лише "рослинні жири" - перед вами не пломбір, а сурогат.
Не менш важливою складовою є цукор. У якісному морозиві його кількість не перевищує 15 грамів на 100 грамів продукту. Якщо ж цукру більше, десерт не тільки втрачає користь, а й може зашкодити здоров’ю при регулярному вживанні.
У традиційних рецептах часто використовують яєчний жовток або меланж. Вони виступають природним емульгатором, допомагають утворювати однорідну структуру та надають морозиву ніжності.
Ще одна ознака справжнього пломбіру - натуральні добавки. Це може бути ваніль, какао, ягоди чи фруктове пюре. Варто уважно читати етикетку: якщо бачите "ароматизатори" чи "ідентичні натуральним", краще покласти таке морозиво назад на полицю.
Справжнє морозиво має лише кілька інгредієнтів, і всі вони знайомі. Тож наступного разу, коли тягнутиметеся до яскравої упаковки, приділіть хвилину складу. Якісний пломбір не потребує барвників і хімії – його головні "секрети" це молоко, вершки, трохи цукру та справжні натуральні смаки.
