Ці три інгредієнти мають бути у складі якісного морозива

Вівторок 19 серпня 2025 09:49
UA EN RU
Ці три інгредієнти мають бути у складі якісного морозива Фото: Що має бути в складі гарного морозива (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Літо важко уявити без холодного та ніжного морозива. Проте не все, що продається в супермаркетах, можна назвати якісним продуктом. Часто замість класичного пломбіру ми отримуємо заморожений десерт із рослинними жирами, барвниками та ароматизаторами.

Як обрати гарне морозиво в магазині, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис нутриціолога Василя Лук'янова в Facebook.

Що має бути в складі якісного морозива?

Основою будь-якого пломбіру є молоко або вершки. Саме вони забезпечують ніжну текстуру, насичений смак і є джерелом кальцію та білка. У складі допускається використання сухого молока, але тільки як доповнення, а не повна заміна свіжого. Якщо ж у переліку інгредієнтів зовсім немає молока чи вершків, а лише "рослинні жири" - перед вами не пломбір, а сурогат.

Не менш важливою складовою є цукор. У якісному морозиві його кількість не перевищує 15 грамів на 100 грамів продукту. Якщо ж цукру більше, десерт не тільки втрачає користь, а й може зашкодити здоров’ю при регулярному вживанні.

У традиційних рецептах часто використовують яєчний жовток або меланж. Вони виступають природним емульгатором, допомагають утворювати однорідну структуру та надають морозиву ніжності.

Ще одна ознака справжнього пломбіру - натуральні добавки. Це може бути ваніль, какао, ягоди чи фруктове пюре. Варто уважно читати етикетку: якщо бачите "ароматизатори" чи "ідентичні натуральним", краще покласти таке морозиво назад на полицю.

Справжнє морозиво має лише кілька інгредієнтів, і всі вони знайомі. Тож наступного разу, коли тягнутиметеся до яскравої упаковки, приділіть хвилину складу. Якісний пломбір не потребує барвників і хімії – його головні "секрети" це молоко, вершки, трохи цукру та справжні натуральні смаки.

Вас може зацікавити

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Здорове харчування Здоров'я
