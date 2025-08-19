Эти три ингредиента должны быть в составе качественного мороженого
Лето трудно представить без холодного и нежного мороженого. Однако не все, что продается в супермаркетах, можно назвать качественным продуктом. Часто вместо классического пломбира мы получаем замороженный десерт с растительными жирами, красителями и ароматизаторами.
Как выбрать хорошее мороженое в магазине, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост нутрициолога Василия Лукьянова в Facebook.
Что должно быть в составе качественного мороженого?
Основой любого пломбира является молоко или сливки. Именно они обеспечивают нежную текстуру, насыщенный вкус и являются источником кальция и белка. В составе допускается использование сухого молока, но только как дополнение, а не полная замена свежего. Если же в перечне ингредиентов совсем нет молока или сливок, а только "растительные жиры" - перед вами не пломбир, а суррогат.
Не менее важной составляющей является сахар. В качественном мороженом его количество не превышает 15 граммов на 100 граммов продукта. Если же сахара больше, десерт не только теряет пользу, но и может навредить здоровью при регулярном употреблении.
В традиционных рецептах часто используют яичный желток или меланж. Они выступают естественным эмульгатором, помогают образовывать однородную структуру и придают мороженому нежность.
Еще один признак настоящего пломбира - натуральные добавки. Это может быть ваниль, какао, ягоды или фруктовое пюре. Стоит внимательно читать этикетку: если видите "ароматизаторы" или "идентичные натуральным", лучше положить такое мороженое обратно на полку.
Настоящее мороженое имеет лишь несколько ингредиентов, и все они знакомы. Поэтому в следующий раз, когда будете тянуться к яркой упаковке, уделите минуту составу. Качественный пломбир не нуждается в красителях и химии - его главные "секреты" это молоко, сливки, немного сахара и настоящие натуральные вкусы.
