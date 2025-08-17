Домашнє морозиво за 7 хвилин. Той самий Пломбір з дитинства
Домашнє вершкове морозиво - смачний прохолодний десерт, який ви з легкістю приготуєте вдома. Всього 3 інгредієнти і ви більше не захочете купувати морозиво в магазині.
Рецептом приготування ділиться РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Українське вариво".
Вам знадобиться
- 500 мл вершків 33% жирності
- 200 мл згущеного молока
- 10 г ванільного цукру
Покроковий рецепт приготування
В миску вилийте всі вершки та додайте ванільний цукор. Міксером взбивайте вершки на малій швидкості приблизно 2-3 хвилини, потім на середній швидкості доволі довго - приблизно 5-7 хвилин.
Вершки у вас мають загустішати. Коли досягнута правильна консистенція, тоненькою струйкою влийте згущене молоко.
Влийте згущене молоко (Кадр з відео)
Взбивайте, а потім перемішайте суміш до однорідності. Перелийте суміш в ємність та відправте в морозилку на 5-6 годин.
Після цього ваше морозиво готово! Сформуйте кульки спеціальною ложкою, подавайте та насолоджуйтесь.
