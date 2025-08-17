ua en ru
Домашнє морозиво за 7 хвилин. Той самий Пломбір з дитинства

Неділя 17 серпня 2025 09:45
Домашнє морозиво за 7 хвилин. Той самий Пломбір з дитинства Як приготувати морозиво Пломбір (Кадр з відео)
Автор: Людмила Жукова

Домашнє вершкове морозиво - смачний прохолодний десерт, який ви з легкістю приготуєте вдома. Всього 3 інгредієнти і ви більше не захочете купувати морозиво в магазині.

Рецептом приготування ділиться РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Українське вариво".

Вам знадобиться

  • 500 мл вершків 33% жирності
  • 200 мл згущеного молока
  • 10 г ванільного цукру

Покроковий рецепт приготування

В миску вилийте всі вершки та додайте ванільний цукор. Міксером взбивайте вершки на малій швидкості приблизно 2-3 хвилини, потім на середній швидкості доволі довго - приблизно 5-7 хвилин.

Вершки у вас мають загустішати. Коли досягнута правильна консистенція, тоненькою струйкою влийте згущене молоко.

Домашнє морозиво за 7 хвилин. Той самий Пломбір з дитинстваВлийте згущене молоко (Кадр з відео)

Взбивайте, а потім перемішайте суміш до однорідності. Перелийте суміш в ємність та відправте в морозилку на 5-6 годин.

Після цього ваше морозиво готово! Сформуйте кульки спеціальною ложкою, подавайте та насолоджуйтесь.

Рецепти Солодощі
