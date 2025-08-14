ua en ru
Домашнє морозиво за 5 хвилин, яке у 100 разів краще за магазинне

Четвер 14 серпня 2025 13:15
Домашнє морозиво за 5 хвилин, яке у 100 разів краще за магазинне Як приготувати вдома гарне морозиво (Кадр з відео)
Автор: Людмила Жукова

Немає більш бажаних ласощів влітку, ніж пара кульок смачного морозива. Такий десерт можна легко приготувати вдома з мінімуму інгредієнтів за кілька хвилин.

Як за 5 хвилин приготувати морозиво, розповідає РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Смачно та гарно вдома".

Фруктове морозиво

Інгредієнти

  • 400 гр заморожених ягід або фруктів
  • 1 банан (200 грам)
  • 150 гр згущеного молока

Як приготувати морозиво

Візьміть заморожені ягоди чи фрукти, якщо у вас свіжі, то попередньо треба їх покласти в морозилку. Помістіть ягоди в чашу блендера та додайте туди ж 150 мл згущеного молока. Бажано, щоб це молоко було гарної якості.

Взбийте все до однорідної маси. У вас має вийти рідка консистенція та однорідна.

Домашнє морозиво за 5 хвилин, яке у 100 разів краще за магазинне

Така має бути маса в блендері (Кадр з відео)

Розлийте морозиво в форми та заморозьте. Якщо немає спеціальних форм, можна просто налити в пластиковий контейнер.

Через 3-4 години в морозилці ви отримаєте найсмачніше морозиво!

Шоколадне морозиво

Інгредієнти

  • 400 гр бананів
  • 2 ст. л какао
  • 100 гр згущеного молока

Як приготувати шоколадне морозиво

Очистіть банани від шкірки та наріжте на шматочки. Відправте в морозильник приблизно на годину, вони мають трішки підмерзнути. Після того, як вони застигли, покладіть їх в чашу блендера та додайте 100 мл згущеного молока, потім додайте дві ложки какао.

Домашнє морозиво за 5 хвилин, яке у 100 разів краще за магазиннеДодайте какао до маси (Кадр з відео)

Взбийте всі інгредієнти до однорідності, це займе 2 хвилини. Перелийте масу в формочки чи контейнер та поставте в морозильник. Через 3 години в морозилці морозиво буде готове!

