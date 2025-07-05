5 видів морозива в українських магазинах, якого краще уникати
Виявляється, не все морозиво однаково корисне. На полицях українських магазинів ховається чимало продуктів, склад яких може принести більше шкоди, ніж насолоди.
Про те, які види морозива краще не купувати, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram дієтологині Катерини Сиротки.
Що треба знати про морозиво в магазинах?
Дієтолог Катерина Сиротка ретельно проаналізувала склад популярних видів морозива і назвала п'ять категорій, від покупки яких варто відмовитися. Головний "ворог" - це приховані та небезпечні трансжири, які часто маскуються під невинними назвами.
Чому важливо читати склад, або що не так з гідрогенізованою олією?
"У багатьох видах морозива в складі гідрогенізована олія, тобто трансжири, або не вказано ступінь обробки. Саме це є ключовим моментом, на який варто звернути увагу", - повідомила експертка.
Не вся пальмова олія, яка часто є об'єктом критики, є абсолютним злом. Важливо, як саме її оброблено:
Негідрогенізована олія
Ці форми пальмової олії є відносно безпечними для споживання в помірних кількостях, оскільки вони не містять шкідливих трансжирів або містять їх у незначній кількості.
Частково гідрогенізована олія - це трансжири, і це шкідливо
Цей вид олії є головним джерелом промислових трансжирів, які визнані одними з найнебезпечніших компонентів у продуктах харчування. Вони підвищують рівень "поганого" холестерину, збільшують ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2-го типу та інших проблем зі здоров'ям.
Саме тому, обираючи морозиво, варто ретельно вивчати етикетку та уникати продуктів, що містять частково гідрогенізовані жири.
5 видів морозива, яке викликає сумнів
- Морозиво "Диня" від ТМ "Рудь"
- Пломбір-сендвіч від ТМ "Хрещатик"
- Тоффі від ТМ "Рудь"
- Пломбір в стаканчику від ТМ "Три ведмедя"
- Пломбір Наполеон від ТМ "Хрещатик"
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