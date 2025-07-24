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Ці прикраси Олени Зеленської мають глибокий сенс: що вони означають (відео)

Четвер 24 липня 2025 20:10
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Ці прикраси Олени Зеленської мають глибокий сенс: що вони означають (відео) Прикраси Олени Зеленської мають глибокий сенс (фото: president.gov.ua)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Перша леді України Олена Зеленська часто з'являється на міжнародних заходах або публічних зустрічах в унікальних брошках. Це не просто аксесуари, а символічні жести.

РБК-Україна розповідає, що означають прикраси Олени Зеленської та чому вони говорять промовистіше за слова.

"Полин, Євшан-Зілля"

Унікальна прикраса від бренду Ruslan Baginskiy. Олена обирала її для прийому у короля Чарльза ІІІ, зустрічі з родиною Макронів та інших подій.

Це не просто вишуканий елемент образу, а посилання до українського коріння та любові до рідної землі.

Крім того, полин - символічна для українського та кримськотатарського народів рослина.

@rbcua

Що означають прикраси першої леді Олени Зеленської?

оригинальный звук - РБК-Україна

"Незабудка"

Влітку 2023 року перша леді з’явилася в інтерв’ю РБК-Україна в костюмі блакитного кольору, який доповнювала брошка у вигляді темно-синіх квітів.

Вона була виготовлена ювеліром Станіславом Дрокіним з уламка російської ракети, яку спрямували на Харків.

Прикраса є символом відродження життя на уламках трагедії. Вона нагадує світові про звірства Росії - знищену культурну, історичну спадщину та відібрані життя.

Ці прикраси Олени Зеленської мають глибокий сенс: що вони означають (відео)Які брошки носить Зеленська (фото: пресслужба першої леді)

"Мапа України"

Ще одна унікальна прикраса - золота брошка від українського бренду Gasanova у формі карти України та з маленьким діамантом на місці Донецької області.

Виріб символізує єдність країни й біль за тимчасово окуповані території.

Ці прикраси Олени Зеленської мають глибокий сенс: що вони означають (відео)Що означають брошки Зеленської (фот: twitter.com/ZelenskaUA)

Прикраси з підтекстом: що говорить експертка

Ювеліриня та дизайнерка Дарія Чернікова пояснила РБК-Україна, що прикраси вже давно стали особливою формою комунікації для жінок у політиці, дипломатії та суспільному житті. Це інструмент висловлювання позиції.

"Ще у 1990-х Мадлен Олбрайт, перша жінка на посаді держсекретарки США, перетворила брошки на елемент державної риторики", - зауважила експертка.

"Наприклад, коли Ірак назвав її "змією", вона наступного дня з’явилась у брошці-змії. Чи, наприклад, брошка у вигляді жука, коли держсекретарка хотіла "втерти носа" росіянам (що особливо приємно!), які встановили жучки в залі засідань та були, очевидно, викриті", - додала вона.

Цю практику згодом підхопили інші лідерки. Так, віцепрезидентка США Камала Гарріс постійно носить нитку перлів - символ належності до її студентського братства Alpha Kappa Alpha, першої афроамериканської жіночої організації.

А королева Камілла під час візиту до Австралії в жовтні 2024 року обрала Australian Wattle Brooch - подарунок королеві Єлизаветі ІІ як символ єдності й приналежності до Співдружності.

Дизайнерка зазначила, що прикраси відіграли важливу роль у формуванні жіночої суб'єктності ще в XIX столітті. Наприклад, траурна символіка в епоху жалоби королеви Вікторії отримала нове значення.

"Траурні аксесуари виготовляли з чорного дерева, гагату, вулканіту, часто доповнювали перлами, гранатами, аметистами. Їх носили відповідно до суворого протоколу. Вони стали засобом візуальної комунікації - мовою втрати, стійкості та монархічної традиції в часи, коли країна переживала трагедію", - пояснила вона.

У XXI столітті така візуальна дипломатія стала ще більш промовистою та особистою.

"Мої клієнтки обирають прикрасу не для завершення образу, а як спосіб зафіксувати стан, символ, момент. Вони не обирають, щоб вразити, а щоб бути. Це не про гучність, а про точність. І в цьому - справжня мова тіла, нова дипломатія жесту, що набуває сенсу в кожній лінії та вигині металу", - додала вона.

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