Ці прикраси Олени Зеленської мають глибокий сенс: що вони означають (відео)
Перша леді України Олена Зеленська часто з'являється на міжнародних заходах або публічних зустрічах в унікальних брошках. Це не просто аксесуари, а символічні жести.
РБК-Україна розповідає, що означають прикраси Олени Зеленської та чому вони говорять промовистіше за слова.
"Полин, Євшан-Зілля"
Унікальна прикраса від бренду Ruslan Baginskiy. Олена обирала її для прийому у короля Чарльза ІІІ, зустрічі з родиною Макронів та інших подій.
Це не просто вишуканий елемент образу, а посилання до українського коріння та любові до рідної землі.
Крім того, полин - символічна для українського та кримськотатарського народів рослина.
@rbcua
Що означають прикраси першої леді Олени Зеленської?оригинальный звук - РБК-Україна
"Незабудка"
Влітку 2023 року перша леді з’явилася в інтерв’ю РБК-Україна в костюмі блакитного кольору, який доповнювала брошка у вигляді темно-синіх квітів.
Вона була виготовлена ювеліром Станіславом Дрокіним з уламка російської ракети, яку спрямували на Харків.
Прикраса є символом відродження життя на уламках трагедії. Вона нагадує світові про звірства Росії - знищену культурну, історичну спадщину та відібрані життя.
Які брошки носить Зеленська (фото: пресслужба першої леді)
"Мапа України"
Ще одна унікальна прикраса - золота брошка від українського бренду Gasanova у формі карти України та з маленьким діамантом на місці Донецької області.
Виріб символізує єдність країни й біль за тимчасово окуповані території.
Що означають брошки Зеленської (фот: twitter.com/ZelenskaUA)
Прикраси з підтекстом: що говорить експертка
Ювеліриня та дизайнерка Дарія Чернікова пояснила РБК-Україна, що прикраси вже давно стали особливою формою комунікації для жінок у політиці, дипломатії та суспільному житті. Це інструмент висловлювання позиції.
"Ще у 1990-х Мадлен Олбрайт, перша жінка на посаді держсекретарки США, перетворила брошки на елемент державної риторики", - зауважила експертка.
"Наприклад, коли Ірак назвав її "змією", вона наступного дня з’явилась у брошці-змії. Чи, наприклад, брошка у вигляді жука, коли держсекретарка хотіла "втерти носа" росіянам (що особливо приємно!), які встановили жучки в залі засідань та були, очевидно, викриті", - додала вона.
Цю практику згодом підхопили інші лідерки. Так, віцепрезидентка США Камала Гарріс постійно носить нитку перлів - символ належності до її студентського братства Alpha Kappa Alpha, першої афроамериканської жіночої організації.
А королева Камілла під час візиту до Австралії в жовтні 2024 року обрала Australian Wattle Brooch - подарунок королеві Єлизаветі ІІ як символ єдності й приналежності до Співдружності.
Дизайнерка зазначила, що прикраси відіграли важливу роль у формуванні жіночої суб'єктності ще в XIX столітті. Наприклад, траурна символіка в епоху жалоби королеви Вікторії отримала нове значення.
"Траурні аксесуари виготовляли з чорного дерева, гагату, вулканіту, часто доповнювали перлами, гранатами, аметистами. Їх носили відповідно до суворого протоколу. Вони стали засобом візуальної комунікації - мовою втрати, стійкості та монархічної традиції в часи, коли країна переживала трагедію", - пояснила вона.
У XXI столітті така візуальна дипломатія стала ще більш промовистою та особистою.
"Мої клієнтки обирають прикрасу не для завершення образу, а як спосіб зафіксувати стан, символ, момент. Вони не обирають, щоб вразити, а щоб бути. Це не про гучність, а про точність. І в цьому - справжня мова тіла, нова дипломатія жесту, що набуває сенсу в кожній лінії та вигині металу", - додала вона.
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