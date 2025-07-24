Сім'я і повага до ЗСУ: які символи закладені у чемпіонському халаті Усика від Stone Island

Олександр Усик виходив на бій з Дюбуа в унікальному халаті від італійського бренду Stone Island, чим привернув особливу увагу модних оглядачів. Як з'ясувалося, за спортивним образом ховалося дещо більше, ніж просто стиль.

РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Усика Hypebeast розповідає, що означав його спортивний аутфіт.

Що відомо про халат Усика від Stone Island

Боксер прямував до рингу в халаті, створеному спеціально для нього. Він вийшов у супроводі своєї команди, яка була в однакових куртках.

З першого погляду накидка з металічно-сірим відтінком має стриманий вигляд. Проте насправді вона приховувала особливі сенси.

Наряд був виготовлений із фірмової тканини Nylon Metal, яка надає матеріалу характерного переливчастого блиску.

Поверхню прикрашав піксельний принт, дизайн якого був натхненний справжнім піксельним камуфляжем.

Які сенси були закладені в халат Усика

Халат мав не лише естетичну, а й символічну цінність. За словами боксера, кожне його спортивне вбрання - це послання.

"Найчастіше це послання про мою віру, мої цінності та мою країну - Україну. Так було і цього разу. Ми зі Stone Island довго працювали над дизайном і створенням халата, вклали в це багато думок і зусиль. І зрештою вийшло саме так, як треба", - поділився він.

Унікальний візерунок Stone Island складається зі спеціально створеного піксельного алфавіту, що символізує імена членів сім'ї Усика.

Таким чином, на ринг спортсмен вийшов із символом підтримки, сили та мотивації найрідніших людей.

Олександр Усик в халаті Stone Island (фото: Getty images)

Боксер постійно говорить, що сім'я для нього є однією з головних опор у житті та джерелом натхнення.

"Під час тренувальних зборів я довго перебуваю далеко від дружини та дітей, тож мені хотілося, щоб вони були зі мною хоча б символічно, коли я виходив у ринг. Це неймовірно підсилює бойовий дух", - зауважив він.

Окремо Усик наголосив, що піксельний візерунок є жестом поваги до захисників України, яким він присвятив перемогу.

"Це люди, які захищають моїх рідних. Їхня підтримка має для мене величезне значення. І я знаю, що моя перемога важила багато і для них. Коли я виходив у ринг, я хотів чітко пам’ятати, чому я б'юся і за кого", - додав спортсмен.

Олександр Усик про символізм своїх образів (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Що відомо про перемогу Усика над Дюбуа

Нагадаємо, бій Усика та Дюбуа відбувся в ніч на 20 липня в Лондоні. Українець здобув перемогу у п'ятому раунді, нокаутувавши противника.

Так, Олександр здобув звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Ця перемога дозволила йому об'єднати всі головні пояси - WBA, WBO, WBC та IBF.