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Як виглядати елегантно навіть на пляжі: поради Андре Тана, які працюють безвідмовно

Понеділок 21 липня 2025 13:41
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Як виглядати елегантно навіть на пляжі: поради Андре Тана, які працюють безвідмовно Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Український дизайнер Андре Тан поділився простими, але ефективними правилами, які допоможуть мати дорогий і впевнений вигляд навіть на пляжі або біля басейну.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram стиліста.

"Літній гардероб - це не тільки про легкість, а про вміння поєднувати комфорт, елегантність і правильні акценти. Ось вам поради, які допоможуть мати стильний і дорогий вигляд навіть біля басейну чи на пляжі", - зазначив дизайнер.

Головні убори

Обирайте капелюхи з натуральних матеріалів - соломи або льону. Вони не лише захищають від сонця, а й надають образу аристократичного вигляду.

Уникайте надмірного декору: страз, великих написів чи блискучих стрічок. Чим простіше - тим вишуканіше.

Ідеальні кольори: пастель, пісочний, білий або класичний чорний.

Форма: легка, не громіздка, з чіткою лінією полів.

Як виглядати елегантно навіть на пляжі: поради Андре Тана, які працюють безвідмовно

Андре Тан розповів про літній гардероб (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Тканини - це головна інвестиція

Матеріал завжди видає рівень образу. Річ найпростішого крою з якісної тканини матиме елегантний і дорогий вигляд.

Порада: під час купівлі речей для відпустки дивіться не тільки на фасон, а й на склад - синтетика швидко видає себе на сонці.

Топ-3 для літнього гардероба:

  • льон - текстурний, "дихає", має преміальний вигляд
  • шовк - для вечірніх виходів або легких хусток
  • бавовна - тільки високої якості, зі щільним плетінням, щоб не втрачала форму.

Як виглядати елегантно навіть на пляжі: поради Андре Тана, які працюють безвідмовно

Тан розповів, які тканини ідеально підійдуть для літа (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Колірна палітра

Якщо ви хочете виглядати витончено і дорого - почніть з відтінків. Найелітнішими в одязі вважаються пастельні тони, які не кричать, а підкреслюють смак.

Найдорожчий вигляд мають пастельні та припилені відтінки: м'ятний, лавандовий, блакитний, пісочний, біло-молочний.

Яскраві акценти можуть бути, але один: сумка, сережки або хустка - не всі відразу.

Як виглядати елегантно навіть на пляжі: поради Андре Тана, які працюють безвідмовно

Андре Тан назвав модні відтінки (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Взуття

Літнє взуття - це продовження образу, а не його перевантаження. Воно має бути максимально лаконічним, але якісним.

Літнє взуття має бути:

  • мінімалістичним - без зайвого декору, страз або масивних пряжок
  • з натуральних матеріалів - шкіра або замша для комфорту і пристойного вигляду
  • у нейтральних відтінках - беж, карамель, пісочний, молочний.

Ідеальні варіанти на літо 2025:

  • мюлі на низькому ходу
  • сандалі з тонкими ремінцями
  • сліпони без логотипів - просто і стильно.

Як виглядати елегантно навіть на пляжі: поради Андре Тана, які працюють безвідмовно

Тан розповів про взуття на літо (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Аксесуари

Правильно підібрані аксесуари - це як штрихи в картині: саме вони роблять образ завершеним і дорогим. Головне - не переборщити.

Не забувайте про:

  • ретро-окуляри - округлі, "котяче око" або в стилі 70-х надають характер
  • тонкі прикраси - мінімалізм у ланцюжках, сережках або браслетах; акцент - тільки на одну зону (наприклад, тільки вуха або шия)
  • шовковій хустці - її можна носити на голові, зав'язати на шию або елегантно прикрасити ручку сумки.

Порада: дотримуйтеся правила 3-х акцентів в образі - не більше трьох деталей, що виділяються (наприклад, окуляри + хустка + каблучка). Все інше - базове і спокійне.

Як виглядати елегантно навіть на пляжі: поради Андре Тана, які працюють безвідмовно

Андре Тан про аксесуари (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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