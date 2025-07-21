Як виглядати елегантно навіть на пляжі: поради Андре Тана, які працюють безвідмовно
Український дизайнер Андре Тан поділився простими, але ефективними правилами, які допоможуть мати дорогий і впевнений вигляд навіть на пляжі або біля басейну.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram стиліста.
"Літній гардероб - це не тільки про легкість, а про вміння поєднувати комфорт, елегантність і правильні акценти. Ось вам поради, які допоможуть мати стильний і дорогий вигляд навіть біля басейну чи на пляжі", - зазначив дизайнер.
Головні убори
Обирайте капелюхи з натуральних матеріалів - соломи або льону. Вони не лише захищають від сонця, а й надають образу аристократичного вигляду.
Уникайте надмірного декору: страз, великих написів чи блискучих стрічок. Чим простіше - тим вишуканіше.
Ідеальні кольори: пастель, пісочний, білий або класичний чорний.
Форма: легка, не громіздка, з чіткою лінією полів.
Андре Тан розповів про літній гардероб (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Тканини - це головна інвестиція
Матеріал завжди видає рівень образу. Річ найпростішого крою з якісної тканини матиме елегантний і дорогий вигляд.
Порада: під час купівлі речей для відпустки дивіться не тільки на фасон, а й на склад - синтетика швидко видає себе на сонці.
Топ-3 для літнього гардероба:
- льон - текстурний, "дихає", має преміальний вигляд
- шовк - для вечірніх виходів або легких хусток
- бавовна - тільки високої якості, зі щільним плетінням, щоб не втрачала форму.
Тан розповів, які тканини ідеально підійдуть для літа (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Колірна палітра
Якщо ви хочете виглядати витончено і дорого - почніть з відтінків. Найелітнішими в одязі вважаються пастельні тони, які не кричать, а підкреслюють смак.
Найдорожчий вигляд мають пастельні та припилені відтінки: м'ятний, лавандовий, блакитний, пісочний, біло-молочний.
Яскраві акценти можуть бути, але один: сумка, сережки або хустка - не всі відразу.
Андре Тан назвав модні відтінки (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Взуття
Літнє взуття - це продовження образу, а не його перевантаження. Воно має бути максимально лаконічним, але якісним.
Літнє взуття має бути:
- мінімалістичним - без зайвого декору, страз або масивних пряжок
- з натуральних матеріалів - шкіра або замша для комфорту і пристойного вигляду
- у нейтральних відтінках - беж, карамель, пісочний, молочний.
Ідеальні варіанти на літо 2025:
- мюлі на низькому ходу
- сандалі з тонкими ремінцями
- сліпони без логотипів - просто і стильно.
Тан розповів про взуття на літо (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Аксесуари
Правильно підібрані аксесуари - це як штрихи в картині: саме вони роблять образ завершеним і дорогим. Головне - не переборщити.
Не забувайте про:
- ретро-окуляри - округлі, "котяче око" або в стилі 70-х надають характер
- тонкі прикраси - мінімалізм у ланцюжках, сережках або браслетах; акцент - тільки на одну зону (наприклад, тільки вуха або шия)
- шовковій хустці - її можна носити на голові, зав'язати на шию або елегантно прикрасити ручку сумки.
Порада: дотримуйтеся правила 3-х акцентів в образі - не більше трьох деталей, що виділяються (наприклад, окуляри + хустка + каблучка). Все інше - базове і спокійне.
Андре Тан про аксесуари (фото: instagram.com/andre_tan_official)
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