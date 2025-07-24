Эти украшения Елены Зеленской имеют глубокий смысл: что они означают (видео)

Первая леди Украины Елена Зеленская часто появляется на международных мероприятиях или публичных встречах в уникальных брошах. Это не просто аксессуары, а символические жесты.

РБК-Украина рассказывает, что означают украшения Елены Зеленской и почему они говорят красноречивее слов.

"Полин, Євшан-Зілля"

Уникальное украшение от бренда Ruslan Baginskiy. Елена выбирала его для приема у короля Чарльза III и визита в Елисейский президентский дворец и других событий.

Это не просто изысканный элемент образа, а ссылка на украинские корни и любовь к родной земле.

Кроме того, полынь - символическое для украинского и крымскотатарского народов растение.

"Незабудка"

Летом 2023 года первая леди появилась в интервью РБК-Украина в костюме голубого цвета, который дополняла брошь в виде темно-синих цветов.

Она была изготовлена ювелиром Станиславом Дрокиным из обломка российской ракеты, направленной на Харьков.

Украшение является символом возрождения жизни на обломках трагедии. Оно напоминает миру о зверствах России - уничтоженном культурном, историческом наследии и об отобранных жизнях.

Какие броши носит Зеленская (фото: пресс-служба первой леди)

"Мапа України"

Еще одно уникальное украшение - золотая брошь от украинского бренда Gasanova в форме карты Украины и с маленьким бриллиантом на месте Донецкой области.

Изделие символизирует единство страны и боль за временно оккупированные территории.

Что означают броши Зеленской (фот: twitter.com/ZelenskaUA)

Украшения с подтекстом: что говорит эксперт

Ювелир и дизайнер Дарья Черникова объяснила РБК-Украина, что украшения уже давно стали особой формой коммуникации для женщин в политике, дипломатии и общественной жизни. Это инструмент выражения позиции.

"Еще в 1990-х Мадлен Олбрайт, первая женщина на посту госсекретаря США, превратила броши в элемент государственной риторики", - отметила эксперт.

"Например, когда Ирак назвал ее "змеей", она на следующий день появилась в броши-змеи. Или, например, брошь в виде жука, когда госсекретарь хотела "утереть нос" россиянам (что особенно приятно!), которые установили жучки в зале заседаний и были, очевидно, разоблачены", - добавила она.

Эту практику впоследствии подхватили другие лидеры. Так, вице-президент США Камала Харрис постоянно носит нить жемчуга - символ принадлежности к ее студенческому братству Alpha Kappa Alpha, первой афроамериканской женской организации.

А королева Камилла во время визита в Австралию в октябре 2024 года выбрала Australian Wattle Brooch - подарок королеве Елизавете II как символ единства и принадлежности к Содружеству.

Дизайнер отметила, что украшения сыграли важную роль в формировании женской субъектности еще в XIX веке. Например, траурная символика в эпоху траура королевы Виктории получила новое значение.

"Траурные аксессуары изготавливали из черного дерева, гагата, вулканита, часто дополняли жемчугом, гранатами, аметистами. Их носили в соответствии со строгим протоколом. Они стали средством визуальной коммуникации - языком потери, стойкости и монархической традиции во времена, когда страна переживала трагедию", - пояснила она.

В XXI веке такая визуальная дипломатия стала еще более красноречивой и личной.

"Мои клиентки выбирают украшение не для завершения образа, а как способ зафиксировать состояние, символ, момент. Они не выбирают, чтобы поразить, а чтобы быть. Это не о громкости, а о точности. И в этом - настоящий язык тела, новая дипломатия жеста, которая обретает смысл в каждой линии и изгибе металла", - добавила она.