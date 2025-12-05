"Ці гроші для України": Мерц виступив проти передачі США заморожених активів РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти передачі Сполученим Штатам Америки заморожених на території ЄС російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Варто зазначити, що початкова версія мирного плану США, яку опублікували ЗМІ, передбачала, що 100 млрд доларів із заморожених російських активів буде інвестовано у відбудову України, а частина решти коштів - у спільний американсько-російський фонд.

"Це внутрішньоєвропейське питання, і я не бачу жодної можливості, у будь-якій формі економічної вигоди, переказати кошти, які ми потім мобілізуємо, до Сполучених Штатів Америки. Ці гроші мають піти Україні" - наголосив німецький канцлер..

За словами Мерца, "дехто у Вашингтоні хоче отримати певні економічні вигоди" від заморожених російських активів.

Дискусії щодо заморожених активів РФ

Нагадаємо, Європейський Союз хоче надати Україні "репараційний кредит" в розмірі 140 млрд євро.

Передбачається, що він буде забезпечений за рахунок заморожених російських активів.

Для того, щоб Україна отримала такий "репараційний кредит", необхідна згода всіх країн-членів Євросоюзу.

Однак ініціативу блокує Бельгія - країна, де зберігається найбільша частка заморожених активів Росії.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер стверджує, що план ЄС щодо використання заморожених активів Росії для фінансування України може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що пропозиція ЄС щодо "репараційного кредиту" для України не відповідає вимогам його країни.

Саме тому німецький канцлер Фрідріх Мерц скасував свою заплановану поїздку до Осло 5 грудня, і терміново вирішив долучитися до переговорів між прем’єром Бельгії та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо масштабного плану ЄС із фінансування України.

Водночас ЗМІ повідомляють, що США тиснуть на ЄС із вимогою призупинити надання Україні "репараційного кредиту" із заморожених російських активів, наполягаючи на їх збереженні для можливої мирної угоди.