США вимагають від ЄС зупинити виплату "репараційного" кредиту Україні, - Вloomberg

США тиснуть на ЄС із вимогою призупинити надання Україні "репараційного" кредиту із заморожених російських активів, наполягаючи на їх збереженні для можливої мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

За словами європейських дипломатів, знайомих з перебігом дискусій, США ведуть активні непублічні переговори з європейськими країнами, намагаючись заблокувати план Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для великого кредиту Україні.

Американські чиновники приватно переконують уряди держав-членів ЄС у тому, що ці кошти можуть відіграти ключову роль у можливому майбутньому мирному врегулюванні між Києвом і Москвою.

Вашингтон стверджує, що активи не слід використовувати для продовження війни, а краще їх притримати як інструмент політичного тиску на Росію та елемент потенційної угоди.

Державний департамент США поки не прокоментував інформацію про тиск на європейських партнерів.

Європейські лідери відповідають жорстко

У Європі на американські аргументи відреагували різко. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що заморожені російські активи - це виключно європейська справа, оскільки кошти зберігаються в європейських юрисдикціях.

"Немає жодної можливості передати ці гроші США. Гроші мають іти в Україну - вони повинні допомагати Україні", - наголосив Мерц.

План ЄС щодо "заморожених" російських активів

Євросоюз цього тижня представив план, який передбачає використання заморожених російських активів для забезпечення кредиту обсягом 90 млрд євро. Ці кошти мають покрити економічні й військові потреби України протягом наступних двох років.

Так, у Євросоюзі нині зберігається близько 210 млрд євро активів російського Центробанку, й очікується, що з 2028 року їх може бути залучено ще більше.