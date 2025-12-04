Мерц особисто переконуватиме Бельгію надати 165 мільярдів євро Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц їде до Брюсселя, щоб переконати Бельгію підтримати 165 млрд євро для України з російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Так, стало відомо, що німецький канцлер Фрідріх Мерц скасував заплановану поїздку до Осло, щоб особисто долучитися до переговорів між прем’єром Бельгії Бартом де Вевером та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо масштабного плану ЄС із фінансування України.

Цей план передбачає надання Києву 165 млрд євро у вигляді репараційної позики, сформованої з доходів від заморожених російських державних активів, значна частина яких зберігається в Бельгії. Ще б пак, за оцінками Єврокомісії, фінансові резерви України можуть вичерпатися вже навесні 2026 року.

При цьому роль Бельгії в цьому процесі є ключовою, адже через систему депозитарію Euroclear на її території зосереджено найбільший обсяг заморожених активів РФ у Європі.

Чому Бельгія сумнівається

Прем’єр де Вевер висловлює серйозні побоювання щодо юридичних та фінансових ризиків:

можливість російської помсти як всередині країни, так і на міжнародній арені;

ризик позовів від Кремля на підставі двостороннього інвестиційного договору між Бельгією та СРСР 1989 року;

вимога, щоб інші фінансові інститути ЄС, що утримують активи РФ, надали такі ж гарантії, як Euroclear.

Кремль також неодноразово погрожував. Зокрема, віцепрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив, що використання заморожених російських активів може спровокувати відповідні наслідки для Брюсселя.

Позиція Єврокомісії

Єврокомісія зменшує юридичні побоювання Бельгії, але без підтримки де Вевера реалізація плану неможлива. Дипломати вже переглядають юридичні тексти документу, щоб зняти всі застереження, а Мерц особисто прагне переконати бельгійського прем’єра в безпечності і доцільності ініціативи.

Зазначимо, що 18 грудня у Брюсселі відбудеться зустріч лідерів ЄС, де буде обговорюватися фінансування України. У разі відсутності компромісу державам-членам доведеться шукати альтернативні джерела коштів, включно з державними бюджетами.

Німецький канцлер наголосив, що обговорення повинні початися негайно і завершитися швидко, щоб забезпечити фінансову стабільність України та продовження її оборони від російської агресії.