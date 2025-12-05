"Эти деньги для Украины": Мерц выступил против передачи США замороженных активов РФ в США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Стоит отметить, что первоначальная версия мирного плана США, которую опубликовали СМИ, предусматривала, что 100 млрд долларов из замороженных российских активов будет инвестировано в восстановление Украины, а часть остальных средств - в совместный американо-российский фонд.

"Это внутриевропейский вопрос, и я не вижу никакой возможности, в любой форме экономической выгоды, перевести средства, которые мы потом мобилизуем, в Соединенные Штаты Америки. Эти деньги должны пойти Украине", - подчеркнул немецкий канцлер.

По словам Мерца, "кое-кто в Вашингтоне хочет получить определенные экономические выгоды" от замороженных российских активов.

Дискуссии относительно замороженных активов РФ

Напомним, Европейский Союз хочет предоставить Украине "репарационный кредит" в размере 140 млрд евро.

Предполагается, что он будет обеспечен за счет замороженных российских активов.

Для того, чтобы Украина получила такой "репарационный кредит", необходимо согласие всех стран-членов Евросоюза.

Однако инициативу блокирует Бельгия - страна, где хранится наибольшая доля замороженных активов России.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер утверждает, что план ЕС по использованию замороженных активов России для финансирования Украины может иметь серьезные экономические и геополитические последствия.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что предложение ЕС по "репарационному кредиту" для Украины не соответствует требованиям его страны.

Именно поэтому немецкий канцлер Фридрих Мерц отменил свою запланированную поездку в Осло 5 декабря, и срочно решил присоединиться к переговорам между премьером Бельгии и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно масштабного плана ЕС по финансированию Украины.

В то же время СМИ сообщают, что США давят на ЕС с требованием приостановить предоставление Украине "репарационного кредита" из замороженных российских активов, настаивая на их сохранении для возможного мирного соглашения.