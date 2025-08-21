Цей зелений смузі - ідеальний варіант для сніданку: готується всього 5 хвилин

Смачний і корисний спосіб зарядитися енергією зранку чи освіжитися вдень - зелений смузі. Усього кілька простих інгредієнтів у блендері і ви отримаєте напій, багатий на вітаміни, клітковину та антиоксиданти.

Легкий рецепт

Дієтолог Джессіка Болл розповіла, що корисний смузі можна приготувати лише з 5 інгредієнтів, який готується за п’ять хвилин.

Для приготування знадобляться заморожені банани. Щоб зробити приготування ще простішим, можна заморозити заготовки з усіма інгредієнтами та зберігати їх у морозилці.

Інгредієнти:

2 склянки свіжого шпинату (приблизно 60 г)

1 склянка свіжого або замороженого ананасу (приблизно 150 г)

1 заморожений банан

1 ст. л насіння чіа (можна замочити на 10 хв у невеликій кількості води)

1 склянка води або рослинного молока (мигдальне, кокосове, вівсяне)

Покладіть шпинат, ананас і заморожений банан у блендер. Додайте насіння чіа, залийте водою чи молоком. Збивайте 1-2 хв до однорідної кремової текстури.

За бажанням додайте лід для більшої свіжості або кілька крапель лимонного соку для яскравішого смаку.

Рецепт корисно смузі (фото: eatingwell.com)

Користь для організму

Окрім зручності, цей смузі має дуже поживну цінність. Шпинат не тільки допомагає збалансувати солодкість фруктів, але й забезпечує організм потужними протизапальними антиоксидантами, а також корисною для серця фолієвою кислотою.

За даними сайту Health, якщо у вас дефіцит заліза, то шпинат забезпечує організм рослинним залізом, яке називається негемовим. У поєднанні з багатим на вітамін С ананасом він краще засвоюється організмом.

Також шпинат є джерелом природних сполук, які називаються нітратами, що розширюють кровоносні судини. Це покращує кровотік і знімає навантаження на серце.

Згідно з інформацією Cleveland clinic, протизапальна сила бромелайну, що міститься в ананасі, може полегшити біль людям з остеоартритом.

До того ж він допомагає травленню, що може допомогти при здутті живота. Завдяки додаванню насіння чіа, цей смузі - ідеальний спосіб збільшити щоденне споживання клітковини, ключового компонента зменшення запалення.