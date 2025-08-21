Этот зеленый смузи - идеальный вариант для завтрака: готовится всего 5 минут
Вкусный и полезный способ зарядиться энергией утром или освежиться днем - зеленый смузи. Всего несколько простых ингредиентов в блендере и вы получите напиток, богатый витаминами, клетчаткой и антиоксидантами.
Легкий рецепт
Диетолог Джессика Болл рассказала, что полезный смузи можно приготовить всего из 5 ингредиентов, который готовится за пять минут.
Для приготовления понадобятся замороженные бананы. Чтобы сделать приготовление еще проще, можно заморозить заготовки со всеми ингредиентами и хранить их в морозилке.
Ингредиенты:
- 2 стакана свежего шпината (примерно 60 г)
- 1 стакан свежего или замороженного ананаса (примерно 150 г)
- 1 замороженный банан
- 1 ст. л семян чиа (можно замочить на 10 мин в небольшом количестве воды)
- 1 стакан воды или растительного молока (миндальное, кокосовое, овсяное)
Положите шпинат, ананас и замороженный банан в блендер. Добавьте семена чиа, залейте водой или молоком. Взбивайте 1-2 мин до однородной кремовой текстуры.
По желанию добавьте лед для большей свежести или несколько капель лимонного сока для более яркого вкуса.
Польза для организма
Помимо удобства, этот смузи имеет очень питательную ценность. Шпинат не только помогает сбалансировать сладость фруктов, но и обеспечивает организм мощными противовоспалительными антиоксидантами, а также полезной для сердца фолиевой кислотой.
По данным сайта Health, если у вас дефицит железа, то шпинат обеспечивает организм растительным железом, которое называется негемовым. В сочетании с богатым витамином С ананасом он лучше усваивается организмом.
Также шпинат является источником природных соединений, которые называются нитратами, расширяющими кровеносные сосуды. Это улучшает кровоток и снимает нагрузку на сердце.
Согласно информации Cleveland clinic, противовоспалительная сила бромелайна, содержащегося в ананасе, может облегчить боль людям с остеоартритом.
К тому же он помогает пищеварению, что может помочь при вздутии живота. Благодаря добавлению семян чиа, этот смузи - идеальный способ увеличить ежедневное потребление клетчатки, ключевого компонента уменьшения воспаления.
Как говорится на сайте WebMD, один средний банан содержит около 450 миллиграммов калия, что составляет примерно 10% от суточной потребности. Продукты, богатые калием, помогают выводить больше натрия во время мочеиспускания и расслабляют стенки кровеносных сосудов, что способствует снижению кровяного давления.
