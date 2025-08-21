Этот зеленый смузи - идеальный вариант для завтрака: готовится всего 5 минут

Вкусный и полезный способ зарядиться энергией утром или освежиться днем - зеленый смузи. Всего несколько простых ингредиентов в блендере и вы получите напиток, богатый витаминами, клетчаткой и антиоксидантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well .

Легкий рецепт

Диетолог Джессика Болл рассказала, что полезный смузи можно приготовить всего из 5 ингредиентов, который готовится за пять минут.

Для приготовления понадобятся замороженные бананы. Чтобы сделать приготовление еще проще, можно заморозить заготовки со всеми ингредиентами и хранить их в морозилке.

Ингредиенты:

2 стакана свежего шпината (примерно 60 г)

1 стакан свежего или замороженного ананаса (примерно 150 г)

1 замороженный банан

1 ст. л семян чиа (можно замочить на 10 мин в небольшом количестве воды)

1 стакан воды или растительного молока (миндальное, кокосовое, овсяное)

Положите шпинат, ананас и замороженный банан в блендер. Добавьте семена чиа, залейте водой или молоком. Взбивайте 1-2 мин до однородной кремовой текстуры.

По желанию добавьте лед для большей свежести или несколько капель лимонного сока для более яркого вкуса.

Рецепт полезно смузи (фото: eatingwell.com)

Польза для организма

Помимо удобства, этот смузи имеет очень питательную ценность. Шпинат не только помогает сбалансировать сладость фруктов, но и обеспечивает организм мощными противовоспалительными антиоксидантами, а также полезной для сердца фолиевой кислотой.

По данным сайта Health, если у вас дефицит железа, то шпинат обеспечивает организм растительным железом, которое называется негемовым. В сочетании с богатым витамином С ананасом он лучше усваивается организмом.

Также шпинат является источником природных соединений, которые называются нитратами, расширяющими кровеносные сосуды. Это улучшает кровоток и снимает нагрузку на сердце.

Согласно информации Cleveland clinic, противовоспалительная сила бромелайна, содержащегося в ананасе, может облегчить боль людям с остеоартритом.

К тому же он помогает пищеварению, что может помочь при вздутии живота. Благодаря добавлению семян чиа, этот смузи - идеальный способ увеличить ежедневное потребление клетчатки, ключевого компонента уменьшения воспаления.