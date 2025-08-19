ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Цей манікюр зробить вас головною зіркою: трендові осінні ідеї, які захочуть всі

Вівторок 19 серпня 2025 11:19
UA EN RU
Цей манікюр зробить вас головною зіркою: трендові осінні ідеї, які захочуть всі Манікюр на вересень (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро настає осінь, а тому манікюр з тропічними малюнками поступово витісняють нові й трендові дизайни. Тому вже час підбирати стильні кольори, які будуть в "топі" та зроблять ручки найкрасивішими.

РБК-Україна зібрало для вас 5 ідей для осіннього манікюру, які точно хочеться повторити.

Шоколад

Від молочного до гіркого, усі теплі коричневі відтінки завжди в моді саме восени. Вони виглядають елегантно, підходять до будь-якого образу та гарно поєднуються з матовим фінішем.

Цей манікюр зробить вас головною зіркою: трендові осінні ідеї, які захочуть всіМодний манікюр на осінь (фото: instagram.com/beyondpolish)

Соковиті ягідні

Ожиновий, вишневий - ці кольори створюють глибину та додають настрою. Ідеальний варіант як для коротких, так і для довгих нігтів. А ще вони вдало поєднуються з осінніми "луками".

Темна слива

Майже чорний, але з фіолетовим або сливовим підтоном - це колір, який чудово виглядає в будь-якому світлі. Він додає загадковості, підкреслює форму нігтів і пасує до вечірніх луків.

Бордовий френч

Класичний френч у бордовому виконанні це вишукано, небанально та дуже по-осінньому. Спробуйте зробити кінчики нігтів у винному відтінку на прозорій або нюдовій базі.

Цей манікюр зробить вас головною зіркою: трендові осінні ідеї, які захочуть всіОсінній манікюр (фото: instagram.com/byelliedargan)

Золото на прозорому

Натяки на блиск золота ідеально контрастують з прозорою або молочною основою. Такий дизайн виглядає мінімалістично й дорого. А ще нейл-майстер зможе зробити такий манікюр досить швидко.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Краса Модні тренди Стиль життя
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"