Этот маникюр сделает вас главной звездой: трендовые осенние идеи, которые захотят все
Уже скоро наступает осень, а потому маникюр с тропическими рисунками постепенно вытесняют новые и трендовые дизайны. Поэтому уже пора подбирать стильные цвета, которые будут в "топе" и сделают ручки самыми красивыми.
РБК-Украина собрало для вас 5 идей для осеннего маникюра, которые точно хочется повторить.
Шоколад
От молочного до горького, все теплые коричневые оттенки всегда в моде именно осенью. Они выглядят элегантно, подходят к любому образу и красиво сочетаются с матовым финишем.
Модный маникюр на осень (фото: instagram.com/beyondpolish)
Сочные ягодные
Ежевичный, вишневый - эти цвета создают глубину и добавляют настроения. Идеальный вариант как для коротких, так и для длинных ногтей. А еще они удачно сочетаются с осенними "луками".
Темная слива
Почти черный, но с фиолетовым или сливовым подтоном - это цвет, который прекрасно смотрится в любом свете. Он добавляет загадочности, подчеркивает форму ногтей и подходит для вечерних луков.
Бордовый френч в бордовом цвете
Классический френч в бордовом исполнении это изысканно, небанально и очень по-осеннему. Попробуйте сделать кончики ногтей в винном оттенке на прозрачной или нюдовой базе.
Осенний маникюр (фото: instagram.com/byelliedargan)
Золото на прозрачном
Намеки на блеск золота идеально контрастируют с прозрачной или молочной основой. Такой дизайн выглядит минималистично и дорого. А еще нейл-мастер сможет сделать такой маникюр достаточно быстро.
