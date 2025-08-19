ua en ru
Этот маникюр сделает вас главной звездой: трендовые осенние идеи, которые захотят все

Вторник 19 августа 2025 11:19
Этот маникюр сделает вас главной звездой: трендовые осенние идеи, которые захотят все Маникюр на сентябрь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро наступает осень, а потому маникюр с тропическими рисунками постепенно вытесняют новые и трендовые дизайны. Поэтому уже пора подбирать стильные цвета, которые будут в "топе" и сделают ручки самыми красивыми.

РБК-Украина собрало для вас 5 идей для осеннего маникюра, которые точно хочется повторить.

Шоколад

От молочного до горького, все теплые коричневые оттенки всегда в моде именно осенью. Они выглядят элегантно, подходят к любому образу и красиво сочетаются с матовым финишем.

Этот маникюр сделает вас главной звездой: трендовые осенние идеи, которые захотят всеМодный маникюр на осень (фото: instagram.com/beyondpolish)

Сочные ягодные

Ежевичный, вишневый - эти цвета создают глубину и добавляют настроения. Идеальный вариант как для коротких, так и для длинных ногтей. А еще они удачно сочетаются с осенними "луками".

Темная слива

Почти черный, но с фиолетовым или сливовым подтоном - это цвет, который прекрасно смотрится в любом свете. Он добавляет загадочности, подчеркивает форму ногтей и подходит для вечерних луков.

Бордовый френч в бордовом цвете

Классический френч в бордовом исполнении это изысканно, небанально и очень по-осеннему. Попробуйте сделать кончики ногтей в винном оттенке на прозрачной или нюдовой базе.

Этот маникюр сделает вас главной звездой: трендовые осенние идеи, которые захотят всеОсенний маникюр (фото: instagram.com/byelliedargan)

Золото на прозрачном

Намеки на блеск золота идеально контрастируют с прозрачной или молочной основой. Такой дизайн выглядит минималистично и дорого. А еще нейл-мастер сможет сделать такой маникюр достаточно быстро.

