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Цей колір джинсів - головний хіт літа 2025: з чим їх носить Раміна

П'ятниця 01 серпня 2025 07:16
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Цей колір джинсів - головний хіт літа 2025: з чим їх носить Раміна Раміна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Білі джинси стали справжнім must-have влітку 2025 - саме їх дедалі частіше обирають модниці, зокрема блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай. Лаконічні, універсальні та неймовірно стильні, вони ідеально поєднуються з яскравими топами, базовими футболками та піджаками.

Детальніше про те, як носити трендові штани з деніму, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Раміни.

Який "лук" обрала Раміна

Блогерка показала стильний повсякденний образ, головним акцентом якого стали трендові білі джинси.

Це широкі джинси вільного прямого крою з високою посадкою. Вони візуально подовжують силует і створюють невимушений, сучасний вигляд. Білий колір робить їх виразними - вони контрастують з іншими деталями лука.

Цей колір джинсів - головний хіт літа 2025: з чим їх носить РамінаРаміна (фото: instagram.com/raminalalala)

Джинси скомбіновані з базовою чорною футболкою, заправленою всередину, що підкреслює талію. Цей контраст чорного і білого завжди має дорогий і стильний вигляд.

На талії помітний темний пояс із масивною металевою пряжкою. Образ доповнює маленька чорна сумочка-клатч, яку Раміна тримає в руці. На шиї - золоте кольє, що додає елегантності.

Лук завершують зручні чорні кеди з білою підошвою, які ідеально пасують до невимушеного стилю джинсів.

Цей колір джинсів - головний хіт літа 2025: з чим їх носить РамінаРаміна показала модні джинси (фото: instagram.com/raminalalala)

З чим носити білі джинси влітку 2025

Білі джинси - це безумовний хіт літа 2025. Вони виглядають свіжо, елегантно і водночас універсально, що робить їх ідеальною базою для будь-якого стилю. Ось актуальні варіанти, з чим носити білі джинси цього літа, щоб мати модний вигляд.

З кольоровими топами або кроп-топами

Соковиті відтінки - лайм, фуксія, кобальтовий або butter yellow - чудово контрастують з білим. Такий образ має яскравий і літній вигляд, особливо в поєднанні з босоніжками або сандалями.

Цей колір джинсів - головний хіт літа 2025: з чим їх носить РамінаРаміна зачепить тренди (фото: instagram.com/raminalalala)

Із сорочкою оверсайз або лляною

Біла сорочка в тон джинсам створює чистий і монохромний образ, а кольорова - робить акцент зверху. Додай плетену сумку, капелюх або окуляри - і образ готовий для міста або відпустки.

З об'ємним піджаком або жилетом

Це вже класика сучасного street style. Піджак можна вибрати як у нейтральних відтінках (беж, сірий), так і в пастельних - м'ятному або пудровому. Завершивши образ лоферами або балетками.

З футболкою або майкою + яскраві аксесуари

Найпростіше рішення - біла майка або футболка та акцентна сумка, хустка або сережки. Це швидкий і ефектний варіант на кожен день.

З денімом або total white

Білий денім легко поєднувати з джинсовими сорочками або куртками у світло-блакитних відтінках. Також у тренді total white - повністю білий образ, доповнений срібними або золотими деталями.

Цей колір джинсів - головний хіт літа 2025: з чим їх носить РамінаЯкі джинси в моді 2025 року (фото: instagram.com/raminalalala)

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