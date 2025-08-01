ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Путешествия Еда Здоровая жизнь Мода и красота Психология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Этот цвет джинсов - главный хит лета 2025: с чем их носит Рамина

Пятница 01 августа 2025 07:16
UA EN RU
Этот цвет джинсов - главный хит лета 2025: с чем их носит Рамина Рамина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Белые джинсы стали настоящим must-have летом 2025 - именно их все чаще выбирают модницы, в том числе блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай. Лаконичные, универсальные и невероятно стильные, они идеально сочетаются с яркими топами, базовыми футболками и пиджаками.

Подробнее о том, как носить трендовые брюки из денима, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Рамины.

Какой "лук" выбрала Рамина

Блогерша показала стильный повседневный образ, главным акцентом которого стали трендовые белые джинсы.

Это широкие джинсы свободного прямого кроя с высокой посадкой. Они зрительно удлиняют силуэт и создают непринужденный, современный вид. Белый цвет делает их выразительными - они контрастируют с другими деталями лука.

Этот цвет джинсов - главный хит лета 2025: с чем их носит РаминаРамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Джинсы скомбинированы с базовой черной футболкой, заправленной внутрь, что подчеркивает талию. Этот контраст черного и белого всегда выглядит дорого и стильно.

На талии заметен темный пояс с массивной металлической пряжкой. Образ дополняет маленькая черная сумочка-клатч, которую Рамина держит в руке. На шее - золотое колье, придающее элегантности.

Лук завершают удобные черные кеды с белой подошвой, которые идеально подходят к непринужденному стилю джинсов.

Этот цвет джинсов - главный хит лета 2025: с чем их носит РаминаРамина показала модные джинсы (фото: instagram.com/raminalalala)

С чем носить белые джинсы летом 2025

Белые джинсы - это безусловный хит лета 2025. Они выглядят свежо, элегантно и в то же время универсально, что делает их идеальной базой для любого стиля. Вот актуальные варианты, с чем носить белые джинсы этим летом, чтобы выглядеть модно.

С цветными топами или кроп-топами

Сочные оттенки -лайм, фуксия, кобальтовый или butter yellow - прекрасно контрастируют с белым. Такой образ выглядит ярко и лето, особенно в сочетании с босоножками или сандалиями.

Этот цвет джинсов - главный хит лета 2025: с чем их носит РаминаРамина задет тренды (фото: instagram.com/raminalalala)

С рубашкой оверсайз или льняной

Белая рубашка в тон джинсам создает чистый и монохромный образ, а цветная - делает акцент сверху. Добавь плетеную сумку, шляпу или очки - и образ готов для города или отпуска.

С объемным пиджаком или жилетом

Это уже классика современного street style. Пиджак можно выбрать как в нейтральных оттенках (беж, серый), так и в пастельных - мятном или пудровом. Завершив образ лоферами или балетками.

С футболкой или майкой + яркие аксессуары

Самое простое решение - белая майка или футболка и акцентная сумка, платок или серьги. Это быстрый и эффектный вариант на каждый день.

С денимом или total white

Белый деним легко сочетать с джинсовыми рубашками или куртками в светло-голубых оттенках. Также в тренде total white - полностью белый образ, дополненный серебряными или золотыми деталями.

Этот цвет джинсов - главный хит лета 2025: с чем их носит РаминаКакие джинсы в моде 2025 года (фото: instagram.com/raminalalala)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
Учения Беларуси и РФ: пограничники оценили риск провокаций против Украины
Учения Беларуси и РФ: пограничники оценили риск провокаций против Украины
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции