Як називаються штани з кишенями по боках, які стали трендом: приклади від дружини Мессі
Штани карго - це стильні та зручні штани, які мають кілька великих кишень, зазвичай розташованих на штанинах. Цей фасон став трендом завдяки своїй практичності, стильному вигляду та можливості поєднувати з різними елементами одягу.
РБК-Україна розповідає, як такі штани стилізує дружина всесвітньо відомого футболіста Ліонеля Мессі Антонелла Рокуццо.
Перший образ - штани карго молочного відтінку
Топ
Кроп-топ кремового відтінку з квадратним вирізом - дуже популярний елемент сучасного літнього гардероба. Він підкреслює фігуру, особливо прес, і додає образу легкості. Це базовий, але актуальний елемент.
Карго-штани
Широкі штани бежевого відтінку з великими накладними кишенями - це один з найгарячіших трендів останніх сезонів. Вони забезпечують комфорт і створюють невимушений, трохи грубий, але водночас дуже стильний вигляд.
Поєднання таких "чоловічих" штанів із жіночним кроп-топом створює цікавий контраст.
Сумка
Невелика сумка світлого кольору на тонкому ремінці. Така модель сумок також дуже актуальна в літні дні.
Сонцезахисні окуляри
Окуляри витягнутої, прямокутної або овальної форми в тонкій металевій оправі - це ще один тренд, що відсилає до моди 90-х і 2000-х років. Вони надають образу сучасності та загадковості.
Образ має дуже гармонійний і сучасний вигляд. Він ідеально підходить для повсякденних прогулянок містом, зустрічей із друзями або неформальних заходів у теплу пору року.
З чим носити штани карго влітку (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)
Другий "лук" - із сірими джинсами карго
Ще один стильний варіант - костюм-двійка з сірого деніму з трендовими штанами карго.
Куртка
Джинсова куртка-бомбер вільного крою на блискавці з накладними кишенями.
Карго-штани
Широкі штани з накладними кишенями - ключовий елемент утилітарного стилю, який зараз дуже популярний.
Топ
Під курткою видно короткий білий кроп-топ, який надає образу жіночності, контрастує з "чоловічим" характером верхнього одягу і підкреслює талію.
Ліонель Мессі з дружиною (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)
Сумка
Рюкзак або містка сумка на плечі темного кольору - практичний аксесуар для повсякденного життя, що гармонує із загальною колірною гамою образу.
Кросівки
На ногах спортивне взуття - кросівки, які підкреслюють кежуал-характер образу і забезпечують комфорт. Колір кросівок збігається з палітрою одягу.
Сонцезахисні окуляри
Стильні сонцезахисні окуляри надають образу сучасності, "шику" і загадковості.
Дружина Мессі показала наймодніші штани 2025 року (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)
Третій образ - бордові джинси-карго
Топ
Чорний обтислий топ на широких бретельках. Це базовий, але дуже універсальний елемент, що підкреслює фігуру і створює контраст з вільним низом.
Джинси карго бордового кольору
Широкі карго-штани бордового кольору з накладними кишенями.
Дружина Мессі зі співачкою Шакірою (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)
Аксесуари
Мінісумочка на ланцюжку металевого відтінку надає образу вечірнього блиску і контрастує з повсякденним одягом. На шиї видно тонкий ланцюжок із підвіскою.
Образ має стильний, комфортний і сучасний вигляд. Він поєднує жіночність (топ) з елементами міського шику (карго) і блиском аксесуарів.
Дружина Мессі показала трендові штани карго (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)
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