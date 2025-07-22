"Донька рибалки" і "дівчина з Ібіци": Андре Тан назвав наймодніші стилі на літо 2025
Дизайнер Андре Тан розповів про головні модні стилі літа 2025. За словами модельєра, цього сезону в тренді свобода, блиск і сміливе поєднання речей, які ще вчора здавалися несумісними.
Про це докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на його пост в Instagram.
Модельєр зазначив, що влітку 2024 року в тренді був стиль під назвою "теніскор".
Це модний стиль, натхненний естетикою тенісу і всього, що з ним асоціюється: білосніжна форма, мініспідниці в складку, поло, кросівки, спортивні шкарпетки і лаконічні светри.
Основні риси теніскора:
- класична тенісна спідниця - коротка, в складку, часто білого або пастельного кольору
- футболки-поло і трикотажні светри - відсилають до традиційної форми гравців
- біла палітра + пастельні або зелені, сині акценти - чисті кольори
- аксесуари в спортивному дусі: козирки, пов'язки, шкарпетки до щиколотки або трохи вище, кеди або кросівки
- легкий наліт ретро й аристократичності - нагадує про заміські клуби та спортивну еліту.
Андре Тан розповів, який стиль був наймоднішим у 2024 (скриншот)
Цього року Андре Тан радить звернути увагу на інші стилі, які, за словами дизайнера, на перший погляд, можуть здатися дивними.
Дівчина з Ібіци
Характерні особливості: мініспідниці, паєтки та великі квіткові принти.
Образ також можна доповнити великими плетеними сумками, масивними прикрасами і яскравими акцентами.
"Цього літа - свобода, блиск і яскраві елементи. Тут головне - не боятися блищати!" - зазначив модельєр.
Андре Тан назвав тренди літа 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Донька рибалки
Характерні особливості: гумові чоботи, "дідові сорочки", об'ємний светр, короткі шорти та поєднання непоєднуваного - це головний тренд цієї естетики.
Поєднуємо об'ємні светри з мінішортами й носимо все, що можна поєднувати з натуральними матеріалами.
"Усі ці деталі додають креативу в образ, який підходить для прогулянок на природі або літніх фестивалів", - зазначив Тан.
Андре Тан розповів про стилі, які в моді влітку 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Естетика господарки
Характерні особливості: льон, пастельні відтінки, дерев'яні аксесуари.
Естетика Марти Стюарт переходить в епоху зумерів. Її стиль з 90-х і 2000-х - це мінімалістичні лінії, пастельні тони, лляні сукні та плетені сумки.
"Тренд на дерев'яні намистини, повітряні сукні-сорочки створює відчуття спокою, яке ідеально пасуватиме для літа", - підкреслив Тан.
Андре Тан розповів про стилі, які в моді (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Королева Середньовіччя
Характерні особливості: корсет, прикраси з перлів, ланцюжки, легка сукня.
Цього літа корсети, ланцюжки та перлини повертаються в моду. Цей стиль натхненний Середньовіччям у вигляді витонченого вбрання благородних дам і лицарів.
"Додаємо цей шик до сучасного гардероба за допомогою легких суконь, прикрас з перлів і елементів, що відсилають до епохи лицарства", - підсумував дизайнер.
Що в моді влітку 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
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