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"Донька рибалки" і "дівчина з Ібіци": Андре Тан назвав наймодніші стилі на літо 2025

Вівторок 22 липня 2025 15:25
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"Донька рибалки" і "дівчина з Ібіци": Андре Тан назвав наймодніші стилі на літо 2025 Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Дизайнер Андре Тан розповів про головні модні стилі літа 2025. За словами модельєра, цього сезону в тренді свобода, блиск і сміливе поєднання речей, які ще вчора здавалися несумісними.

Про це докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на його пост в Instagram.

Модельєр зазначив, що влітку 2024 року в тренді був стиль під назвою "теніскор".

Це модний стиль, натхненний естетикою тенісу і всього, що з ним асоціюється: білосніжна форма, мініспідниці в складку, поло, кросівки, спортивні шкарпетки і лаконічні светри.

Основні риси теніскора:

  • класична тенісна спідниця - коротка, в складку, часто білого або пастельного кольору
  • футболки-поло і трикотажні светри - відсилають до традиційної форми гравців
  • біла палітра + пастельні або зелені, сині акценти - чисті кольори
  • аксесуари в спортивному дусі: козирки, пов'язки, шкарпетки до щиколотки або трохи вище, кеди або кросівки
  • легкий наліт ретро й аристократичності - нагадує про заміські клуби та спортивну еліту.

&quot;Донька рибалки&quot; і &quot;дівчина з Ібіци&quot;: Андре Тан назвав наймодніші стилі на літо 2025

Андре Тан розповів, який стиль був наймоднішим у 2024 (скриншот)

Цього року Андре Тан радить звернути увагу на інші стилі, які, за словами дизайнера, на перший погляд, можуть здатися дивними.

Дівчина з Ібіци

Характерні особливості: мініспідниці, паєтки та великі квіткові принти.

Образ також можна доповнити великими плетеними сумками, масивними прикрасами і яскравими акцентами.

"Цього літа - свобода, блиск і яскраві елементи. Тут головне - не боятися блищати!" - зазначив модельєр.

&quot;Донька рибалки&quot; і &quot;дівчина з Ібіци&quot;: Андре Тан назвав наймодніші стилі на літо 2025

Андре Тан назвав тренди літа 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Донька рибалки

Характерні особливості: гумові чоботи, "дідові сорочки", об'ємний светр, короткі шорти та поєднання непоєднуваного - це головний тренд цієї естетики.

Поєднуємо об'ємні светри з мінішортами й носимо все, що можна поєднувати з натуральними матеріалами.

"Усі ці деталі додають креативу в образ, який підходить для прогулянок на природі або літніх фестивалів", - зазначив Тан.

&quot;Донька рибалки&quot; і &quot;дівчина з Ібіци&quot;: Андре Тан назвав наймодніші стилі на літо 2025

Андре Тан розповів про стилі, які в моді влітку 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Естетика господарки

Характерні особливості: льон, пастельні відтінки, дерев'яні аксесуари.

Естетика Марти Стюарт переходить в епоху зумерів. Її стиль з 90-х і 2000-х - це мінімалістичні лінії, пастельні тони, лляні сукні та плетені сумки.

"Тренд на дерев'яні намистини, повітряні сукні-сорочки створює відчуття спокою, яке ідеально пасуватиме для літа", - підкреслив Тан.

&quot;Донька рибалки&quot; і &quot;дівчина з Ібіци&quot;: Андре Тан назвав наймодніші стилі на літо 2025

Андре Тан розповів про стилі, які в моді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Королева Середньовіччя

Характерні особливості: корсет, прикраси з перлів, ланцюжки, легка сукня.

Цього літа корсети, ланцюжки та перлини повертаються в моду. Цей стиль натхненний Середньовіччям у вигляді витонченого вбрання благородних дам і лицарів.

"Додаємо цей шик до сучасного гардероба за допомогою легких суконь, прикрас з перлів і елементів, що відсилають до епохи лицарства", - підсумував дизайнер.

&quot;Донька рибалки&quot; і &quot;дівчина з Ібіци&quot;: Андре Тан назвав наймодніші стилі на літо 2025

Що в моді влітку 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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Андре Тан Модні тренди Стиль життя
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