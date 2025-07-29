Модний лайфхак від дружини Решетніка: з чим носити довгі шорти

Дружина популярного українського ведучого Григорія Решетніка Христина поділилася літнім образом, який точно варто взяти на озброєння. Вона показала, як носити довгі шорти, щоб мати сучасний, жіночний та елегантний вигляд.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram .

Який "лук" обрала дружина Решетніка

Сорочка помаранчевого кольору

Центральний елемент образу - вільна сорочка яскравого помаранчевого кольору. Вона зав'язана спереду вузлом на талії, що є популярним прийомом для створення невимушеного та літнього образу, а також добре підкреслює талію. Яскравий колір сорочки надає образу свіжості та динамічності.

Образ Христини Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Шорти

До сорочки підібрані довгі шорти оливкового відтінку. Це класичний вибір для літнього гардероба, який добре поєднується з яскравими кольорами верху і практичний для подорожей з дітьми. Шорти мають вільний крій, що забезпечує комфорт.

Христина Решетнік показала, що носити влітку 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Шльопанці на плоскій підошві

На ногах - відкриті коричневого кольору. Таке взуття ідеально підходить для літнього відпочинку, забезпечуючи комфорт під час ходьби.

Сумка через плече

Доповнити лук Христина Решетнік вирішила сумкою крос-боді через плече, що є зручним варіантом для подорожей, оскільки дає змогу тримати найнеобхідніше під рукою і звільняє руки.

Дружина телеведучого обрала практичні та комфортні речі, які мають стильний вигляд і підкреслюють літній настрій. Поєднання яскравого помаранчевого з нейтральним хакі має дуже вдалий вигляд. Цей образ ідеально підходить для літніх прогулянок, екскурсій і повсякденного відпочинку.

Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Як повторити образ Христини Решетнік

Повторити цей образ досить легко, оскільки він складається з базових, але актуальних речей. Ось покрокова інструкція, як зібрати схожий лук.

1. Основа образу: сорочка + шорти

Сорочка

Колір: шукайте сорочку яскравого, насиченого помаранчевого кольору. Це ключовий елемент, що задає настрій.

Матеріал: вибирайте легкі, "дихаючі" тканини, які ідеально підходять для літа: льон, бавовна, віскоза або сумішеві тканини з їхнім вмістом. Важливо, щоб тканина була трохи "м'ятою" або розслабленою, а не жорсткою.

Крій: вибирайте сорочку вільного, можливо оверсайз крою. Не беріть приталену.

Як носити: зав'яжіть її спереду на вузол так, щоб було видно трохи талії або верх шортів. Ви можете розстебнути кілька верхніх ґудзиків для більш розслабленого вигляду.

Дружина Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Шорти

Колір: вибирайте шорти в нейтральних відтінках, що гармоніюють з помаранчевим: хакі, оливковий, бежевий, пісочний, темно-сірий або навіть чорний. У варіанті на фото - це хакі / оливкові.

Матеріал: бавовна, льон.

Крій: шорти мають бути вільного, розслабленого крою. Можливо, трохи подовжені або до середини стегна. Уникайте обтислих джинсових шортів. Це можуть бути шорти-бермуди, карго-шорти або просто шорти вільного крою на резинці або з поясом.

Христина Решетнік показала образ з шортами (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

2. Взуття

Тип: максимально комфортні літні сандалі або шльопанці на плоскій підошві.

Колір: обирайте нейтральні кольори, що пасують до шортів або засмаги: коричневий, теракотовий, бежевий, чорний. На фото це сандалі коричневого відтінку.

Фасон: прості, мінімалістичні сандалі без зайвих деталей.

3. Аксесуари

Сумка: невелика або середнього розміру сумка через плече в нейтральному кольорі (чорний, бежевий, коричневий). Вона має бути зручною для прогулянок, щоб звільнити руки.

Прикраси: можете додати мінімалістичний ланцюжок, тонкі сережки або браслет.

Сонцезахисні окуляри: додайте окуляри для завершення образу, вони завжди додають стиль.

Дружина Решетніка з мамою (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)