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Яценюк может пойти на выборы в Раду по округу в Черновицкой области, - источник

Новости » Выборы 2019    13.11.2018 - 09:59
Яценюк может пойти на выборы в Раду по округу в Черновицкой области, - источник
Фото: лидер НФ Арсений Яценюк (yatsenyuk.org.ua)

Яценюк может выдвинуться по мажоритарному округу из-за низкого рейтинга партии

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк может пойти на парламентские выборы по мажоритарному округу в Черновицкой области. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Линия фронта: пойдет ли Арсений Яценюк в президенты".

В частности, исходя из сентябрьского опроса группы "Рейтинг", рейтинг партии составляет 0,7%, а лично Яценюка - 0,6%. Как утверждают источники в "Народном фронте", в связи с этим экс-премьер в качестве альтернативного плацдарма для возврата в политику рассматривает возможность выдвижения на парламентских выборах по округу в Черновицкой области.

В то же время, по данным источников, пока Яценюк побаивается конфронтации с местной элитой в лице мужа замглавы фракции БПП Оксаны Продан Василия Продана, которого связывают с олигархом Дмитрием Фирташем.

Напомним, ранее сообщалось, что "Народный фронт" определится с кандидатом на выборах по итогам партийного съезда в январе. Предполагается, что на этом съезде будет принято решение о выдвижении Яценюка или поддержке какого-либо кандидата от другой политической силы.

До этого стало известно, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко тоже намерен участвовать в парламентских выборах осенью 2019 года.

 

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