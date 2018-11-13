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Яценюк може піти на вибори до Ради по округу у Чернівецькій області, - джерело

Новини » Вибори 2019    13.11.2018 - 09:59
Яценюк може піти на вибори до Ради по округу у Чернівецькій області, - джерело
Фото: лідер НФ Арсеній Яценюк (yatsenyuk.org.ua)

Яценюк може висунутися в мажоритарному окрузі через низький рейтинг партії

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк може піти на парламентські вибори по мажоритарному округу в Чернівецькій області. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Лінія фронту: чи піде Арсеній Яценюк в президенти".

Зокрема, виходячи з вересневого опитування групи "Рейтинг", рейтинг партії становить 0,7%, а особисто Яценюка - 0,6%. Як стверджують джерела в "Народному фронті", у зв'язку з цим екс-прем'єр в якості альтернативного плацдарма для повернення в політику розглядає можливість висунення на парламентських виборах по округу у Чернівецькій області.

У той же час, за даними джерел, поки Яценюк побоюється конфронтації з місцевою елітою в особі чоловіка заступник голови фракції БПП Оксани Продан Василя Продана, якого пов'язують з олігархом Дмитром Фірташем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Народний фронт" визначиться з кандидатом на виборах за підсумками партійного з'їзду в січні. Передбачається, що на цьому з'їзді буде ухвалено рішення про висунення Яценюка або підтримку якогось кандидата від іншої політичної сили.

До цього стало відомо, що чинний генеральний прокурор Юрій Луценко теж має намір брати участь в парламентських виборах восени 2019 року.

 

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