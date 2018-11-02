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Луценко намерен участвовать в парламентских выборах

Новости » Выборы 2019    02.11.2018 - 13:57
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Луценко планирует покинуть должность генпрокурора после выборов президента

Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен участвовать в парламентских выборах осенью 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу "Перший західний".

По словам Луценко, он планирует вернуться в политику после выборов президента. В то же время он уточнил, что будет находиться в "команде победителя".

"Я хочу формировать большое проукраинское, проевропейское большинство. Считаю, что у меня для этого есть определенный потенциал ", - добавил Луценко.

В то же время он уточнил, что на сегодня не занимается политикой и не ведет переговоры о своем политическом будущем.

 

Напомним, в сентябре Луценко рассказал, когда уйдет с должности генпрокурора. Он подчеркнул, что весной 2019 года отчитается за свою работу, а после выборов президента вернется в политику.

Кроме того, он отказался от участия в избирательном штабе действующего президента Петра Порошенко.

"Я отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов. На самом деле, как вы понимаете, предложения были только от одного. Я не буду участником избирательного штаба действующего президента", - сказал он.

 

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