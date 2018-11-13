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"Народный фронт" в январе определится с кандидатом на выборах

Новости » Выборы Президента 2019    13.11.2018 - 09:39
"Народный фронт" в январе определится с кандидатом на выборах
Фото: лидер НФ Арсений Яценюк (facebook.com/yatsenyuk.arseniy)

Январский съезд партии определится с форматом участия в выборах

Политическая партия "Народный фронт" определится с кандидатом на выборах по итогам партийного съезда в январе. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Линия фронта: пойдет ли Арсений Яценюк в президенты".

Как сообщила РБК-Украина пресс-секретарь лидера НФ Арсения Яценюка Ольга Лаппо, формат участия партии в мартовских выборах определит съезд партии.

"Именно на нем (на съезде, - ред.) партия определит, кого мы выдвигаем, или кого поддержим на выборах президента Украины", - отметила она.

На прошлой неделе Яценюк сообщил, что изначально запланированный на конец декабря съезд партии переносится на январь. На нем, как пояснили РБК-Украина участники встречи, "Народный фронт" объявит о формате участия в президентских выборах. При этом Яценюк, явно оценивая реакцию коллег, заявил, что не исключает своего выдвижения, рассказывают "фронтовики". Но многие эту идею восприняли с неодобрением, впрочем, выразить недовольство никто не решился.

Напомним, ранее сообщалось, что суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении Яценюка за растрату государственных средств.

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Новости Украины Арсений ЯценюкНародный фронтвыборы
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