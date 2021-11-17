UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Цены на проезд в Киеве не изменят до конца отопительного сезона, - Кличко

Автор: Сергей Пышкин

Киев оказался в сложной экономической ситуации из-за роста цен на энергоносители. В то же время повышение платы за проезд в городе до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Вследствие роста цен на энергоносители, городские власти компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен, чтобы избежать повышения тарифов на отопление и горячую воду.

"То есть, мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации", - заявил Кличко.

В то же время несмотря на то, что вопрос стоимости проезда в Киеве вынесен на обсуждение - пересмотр тарифов не стоит ожидать до конца отопительного сезона.

"Вместе с тем, я понимаю насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение. Это - проект. А не принятое решение!", - добавил Кличко.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, какие цены на общественный транспорт и проездные билеты следует ожидать в Киеве.

В то же время РБК-Украина сообщало, при каких условиях тариф на транспорт в Киеве могут не повысить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий КличкоКиевЦены на проезд