Цены на проезд в Киеве не изменят до конца отопительного сезона, - Кличко

Вследствие роста цен на энергоносители, городские власти компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен, чтобы избежать повышения тарифов на отопление и горячую воду.

"То есть, мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации", - заявил Кличко.

В то же время несмотря на то, что вопрос стоимости проезда в Киеве вынесен на обсуждение - пересмотр тарифов не стоит ожидать до конца отопительного сезона.

"Вместе с тем, я понимаю насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение. Это - проект. А не принятое решение!", - добавил Кличко.