Ціни на проїзд у Києві не змінять до кінця опалювального сезону, - Кличко

Внаслідок зростання цін на енергоносії, міська влада компенсувала зі столичного бюджету більше 2 млрд гривень, аби уникнути підвищення тарифів на опалення й гарячу воду.

"Тобто, ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації", - заявив Кличко.

Водночас попри те, що питання вартості проїзду у Києві винесено на обговорення - перегляд тарифів не варто очікувати до кінця опалювального сезону.

"Разом з тим, я розумію наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян. І зазначу, що винесене воно поки тільки на обговорення. Це - проєкт. А не ухвалене рішення!", - додав Кличко.