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Ціни на проїзд у Києві не змінять до кінця опалювального сезону, - Кличко

Автор: Сергій Пишкін

Київ опинився у складній економічній ситуації через зростання цін на енергоносії. Водночас підвищення плати за проїзд у місті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

Внаслідок зростання цін на енергоносії, міська влада компенсувала зі столичного бюджету більше 2 млрд гривень, аби уникнути підвищення тарифів на опалення й гарячу воду.

"Тобто, ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації", - заявив Кличко.

Водночас попри те, що питання вартості проїзду у Києві винесено на обговорення - перегляд тарифів не варто очікувати до кінця опалювального сезону.

"Разом з тим, я розумію наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян. І зазначу, що винесене воно поки тільки на обговорення. Це - проєкт. А не ухвалене рішення!", - додав Кличко.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, які ціни на громадський транспорт та проїзні квитки варто очікувати у Києві.

Водночас РБК-Україна повідомляло за яких умов тариф на транспорт у Києві можуть не підвищити.

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Віталий КличкоКиївЦіни на проїзд