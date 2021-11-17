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Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января

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Киев, Среда 17 ноября 2021 11:59
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января Фото: цены на проезд в Киеве резко вырастут с 1 января (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

С 1 января 2022 года цена на проезд в общественном транспорте Киева резко вырастет. В частности, безлимитный проездной на месяц подорожает до 2990 гривен (сейчас 1300).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.

Согласно проекту распоряжения, разовая поездка на автобусе, трамвае, троллейбусе и метро при покупке от 1 до 9 поездок подорожает до 20 гривен (сейчас 8 гривен), при покупке от 10 до 19 поездок - до 19 гривен (сейчас 7,70 гривен), при покупке 50 поездок на карту - до 15 гривен (сейчас 6,5 гривен).

Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января

Фото: цены на проезд

Проездные билеты

С 1 января безлимитный проездной на месяц во всех видах коммунального транспорта подорожает до 2990 гривен (сейчас 1300). Другие виды проездных подорожают следующим образом:

  • 124 поездки - 1761 гривна
  • 92 поездки - 1316 гривен
  • 62 поездки - 893 гривны
  • 46 поездок - 667 гривен

Для студентов и школьников будут действовать скидки.

Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января

Фото: новые цены на проездные

Краткосрочные проездные

Проездные на короткий срок тоже подорожают:

  • 24 часа - 250 гривен (сейчас 100)
  • 48 часов - 375 гривен (сейчас 150)
  • 72 часа - 500 гривен (сейчас 200)

Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января

Фото: новые цены на проездные

Напомним, ранее сообщалось, что цены на проезд в общественном транспорте Киева вырастут до 20 гривен.

Также стало известно, что проезд может подорожать и на частных маршрутках.

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Киев
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Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
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