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Проезд по 20 гривен. Когда транспорт Киева перейдет на новый тариф

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Киев, Вторник 16 ноября 2021 16:58
Проезд по 20 гривен. Когда транспорт Киева перейдет на новый тариф Фото: проезд в столичном транспорте подорожает с 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Проезд в общественном транспорте Киева подорожает. Цена одной поездки вырастет до 20 гривен уже с начала 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Когда начнет действовать новый тариф - новые цены в столичном общественном транспорте будут установлены с 1 января 2022 года.

Сколько придется платить за проезд:

  • 20 гривен - в случае приобретения разового билета;
  • 12 гривен - в случае использования карточки киевлянина;
  • 14,20 гривен - в случае приобретения месячного проездного;
  • 15 гривен - в случае покупки 50 поездок на электронный билет.

В то же время сохраняются льготы для всех социально-уязвимых категорий населения. Для них сейчас есть возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 гривен.

Отметим, на сегодня разовая поездка в коммунальном транспорте Киева стоит 8 гривен.

Напомним, о возможном повышении тарифов на проезд в Киеве предупреждали еще в конце октября. Тогда столичные власти заявляли, что Киев поднимет тариф вслед за другими городами.

Как писало РБК-Украина, повысить стоимость проезда в общественном транспорте также решили власти Львова.

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