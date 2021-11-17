В Киеве цены на проезд в транспорте могут не повысить: названо условие

В Киеве цены на проезд в общественном транспорте могут не повысить до 20 гривен за поездку. Поскольку киевские власти в обязательном порядке должны получить одобрение от Государственной регуляторной службы Украины.

Об этом заявил глава ведомства Алексей Кучер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГРС .

"Если ГРС приходит к выводу, что это повышение нецелесообразное или неадекватное, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы - решение не может быть принято", - заявил он.

В ведомстве подчеркнули, что нарушение требований регуляторного законодательства является основанием для отмены принятого решения в судебном порядке.