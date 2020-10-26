Цены на нефть просели из-за роста случаев коронавируса в мире

Фото: нефтяная скважина (flickr.com/geneward2)

В понедельник, 26 октября, цены на нефть упали почти на 2% на фоне роста случаев коронавируса в США и Европе. На цены также негативно повлияла перспектива увеличения предложения.

Об этом сообщает Reuters.

Цена на нефть марки Brent упала на 1,75% и опустилась до 41,07 доллара за баррель. Индекс нефти WTI просел на 1,7% и достиг 39,16 доллара за баррель.

Кроме того, на прошлой неделе цены на Brent упали на 2,7%, а на WTI - на 2,5%.

Напомним, в пятницу Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть. Банк прогнозирует, что в следующем году цена на нефть составит 44 доллара за баррель.

Также РБК-Украина писало, что в середине октября цены на нефть начали падать на фоне распространения коронавируса в Европе и укрепления доллара.

Добавим, что рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогнозные цены на 2022 год и долгосрочные прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI.

Как сообщало РБК-Украина, в январе-сентябре импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 39% до 5,718 млрд долларов.