Fitch Ratings снизило долгосрочные прогнозы цен на нефть

Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

В долгосрочной перспективе нефть будет стоить не дороже 50 долларов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогнозные цены на 2022 год и долгосрочные прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI. Снижение отражает лишние производственные мощности, длительный период высоких запасов нефти, вызванный пандемией коронавируса, падение удельных затрат на добычу полезных ископаемых и долгосрочный энергетический переход.

Об этом говорится в сообщении агентства.

В частности, Fitch снизило прогнозные цены на нефть марки Brent с 53 до 50 долларов за баррель в 2022 году. Долгосрочный прогноз снижен с 55 до 53 долларов. При этом прогноз по нефти WTI снижен на 2022 год с 50 до 47 долларов, долгосрочный - с 52 до 50 долларов.

При этом Fitch Ratings повысило прогноз на 2020 год с 35 до 41 доллара по нефти Brent и с 32 до 38 по нефти WTI.

Как отмечается в сообщении, многие страны ослабили национальные меры изоляции в связи с пандемией, несмотря на рост числа новых случаев коронавируса в некоторых странах. "Мы не предполагаем второго раунда строгих ограничений на глобальном уровне, и поэтому мы предполагаем, что восстановление спроса на нефть продолжится в 2021 году", - отмечается в прогнозе.

Резкое падение спроса на нефть во втором квартале 2020 было частично компенсировано сокращением добычи ОПЕК+. Первоначальное сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне 2020 года было продлено до июля. В августе оно было снижено до 7,7 млн баррелей в сутки, как и планировалось. Планируется, что в период с января 2021 года по апрель 2022 года сокращения будут дополнительно сокращены до 5,8 млн баррелей в сутки.

"Это соглашение ОПЕК + стало основным фактором стабилизации цен на нефть, а это означает, что более низкие, чем ожидалось, сокращения или конфликты внутри группы окажут новое давление на цены на нефть", - отмечает Fitch.

Агентство также снизило цены на газ Нидерландах и в Великобритании до 4,5 долларов за тысячу кубических футов в 2022 году и 5 долларов тысячу кубических футов в долгосрочной перспективе из-за неопределенности роста спроса, увеличения запасов газа в Европе и значительных объемов доступного сжиженного газа. К концу августа 2020 года использование мощностей европейских газовых хранилищ достигло 91%, и агентство ожидает, что большие запасы газа окажут давление на цены как минимум до 2022 года.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть снижаются 8 сентября на фоне опасений, что возможное увеличение числа случаев COVID-19 после длинных выходных может снизить спрос на топливо.

На цену нефти также давит решение Саудовской Аравии о снижении цен на поставки в Азию.