ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Импорт в Украину во время кризиса падает вдвое быстрее экспорта

Киев, Пятница 09 октября 2020 12:31
Импорт в Украину во время кризиса падает вдвое быстрее экспорта
Фото: железнодорожная станция (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кризис ударил по товарообороту Украины

Объем внешней торговли товарами в январе-сентябре 2020 года составил 73,066 млрд долларов. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (80,822 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые девять месяцев 2020 года составил 35,021 млрд долларов, что на 6% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12% до 38,046 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 3,025 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-сентябрь 2020 года сократился 1% до 15,478 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 17% до 6,745 млрд долларов. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 39% до 5,718 млрд долларов.

Импорт в Украину во время кризиса падает вдвое быстрее экспорта

Отметим, по данным НБУ, в сентябре 2020 глазу конъюнктура на мировых товарных рынках для украинских экспортеров улучшилась. Это произошло благодаря постепенной активизации спроса.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика импортэкспорттаможня
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь