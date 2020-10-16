Нефть дешевеет из-за COVID-19 в Европе и укрепления доллара

Фото: добыча нефти (OilNow)

Инвесторы опасаются падения спроса на топливо в условиях пандемии

Цены на нефть упали в пятницу, 16 октября, из-за опасений, что рост числа случаев COVID-19 в Европе и США сократит спрос в двух крупнейших в мире регионах-потребителях топлива. Кроме того, укрепление доллара также оказывает давление на цены.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent упали на 0,53%, до 42,94 доллара за баррель к 11:35 по киевскому времени, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре упали на 0,34%, до 40,82 доллара за баррель.

Оба эталона немного снизились накануне и, скорее всего, останутся малоподвижными за неделю.

"Опасения по поводу ослабления спроса на топливо в Европе из-за возобновления распространения COVID-19 и повышения курса доллара США по отношению к евро оказали давление на настроения инвесторов", - сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Co.

В Европе некоторые страны восстанавливают комендантский час и блокировку, чтобы бороться с всплеском новых случаев коронавируса, а Великобритания в пятницу ввела более жесткие ограничения COVID-19 в Лондоне.

Число случаев пандемии резко возросло на Среднем Западе США и за его пределами, при этом количество новых инфекций и госпитализаций выросло до рекордных уровней, что является плохим признаком эпидемии по всей стране по мере похолодания.

В пятницу доллар дорожает к основным валютам, поскольку рост числа случаев коронавируса и остановка переговоров по стимулированию экономики США заставили инвесторов нервничать, ища безопасные активы.

Как сообщало РБК-Украина, за январь-сентябрь импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 39% до 5,718 млрд долларов из-за снижения цен на топливо.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогнозные цены на 2022 год и долгосрочные прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI.