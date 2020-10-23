Всемирный банк повысил прогноз по ценам на нефть

Фото: Всемирный банк (www.worldbank.org)

Цены на нефть будут выше 40 долларов за баррель

Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть до 41 долларов за баррель в 2020 году и до 44 долларов в 2021 году. В апреле текущего года ВБ прогнозировал среднюю цену на уровне 35 и 42 долларов за баррель в 2020 и 2021 годах соответственно.

Об этом в октябрьском обзоре банка Commodity Markets Outlook.

Согласно прогнозам, спрос на нефть будет повышаться медленно, поскольку проблемы здравоохранения по-прежнему тормозят развитие туризма и ограничивают свободу передвижения, а восстановление глобальной экономической активности до уровней, наблюдавшихся до начала пандемии, ожидается только через год.

Ожидается, что, в целом, цены на энергоносители, к которым также относятся природный газ и уголь, заметно вырастут в 2021 году после значительного спада 2020 года (это пересмотр апрельского прогноза в сторону повышения). Причинами более низкого уровня цен на энергоносители по сравнению с прогнозным могут стать вторая волна пандемии, в результате которой все чаще вводятся режимы самоизоляции и сокращается потребление, а также задержки с разработкой и распространением вакцины.

Согласно прогнозу, цены на металлы немного вырастут в 2021 году после падения 2020 года, чему будут способствовать продолжающееся восстановление мировой экономики и дальнейшее стимулирующее воздействие со стороны Китая. Если период медленного роста мировой экономики затянется, уровень цен будет ниже прогнозного.

В 2021 году ожидается умеренный рост цен на сельскохозяйственные товары, которые в 2020 году выросли, согласно оценкам, на 3% в результате некоторого сокращения производства пищевых масел. В ряде стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик сохраняются опасения по поводу продовольственной безопасности. Эти опасения обусловлены ударом по доходам населения, который нанесла глобальная рецессия, проблемами с наличием продовольствия на местном уровне и введением ограничений на передвижение людей между странами, что привело к ограничению предложения рабочей силы. В некоторых странах произошло резкое ускорение продовольственной инфляции.

Напомним, в апреле 2020 года Всемирный банк снизил прогноз цен на нефть до 35 долларов за баррель в 2020 году и до 42 долларов в 2021 году.

Как сообщало РБК-Украина, за январь-сентябрь импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 39% до 5,718 млрд долларов из-за снижения цен на топливо.