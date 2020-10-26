Ціни на нафту просіли через ріст випадків коронавірусу у світі

Фото: нафтова свердловина (flickr.com/geneward2)

У понеділок, 26 жовтня, ціни на нафту впали майже на 2% на фоні зростання випадків коронавірусу у США та Європі. На ціни також негативно вплинула перспектива збільшення пропозиції.

Про це повідомляє Reuters.

Ціна на нафту марки Brent впала на 1,755 та опустилася до 41,07 долара за барель. Індекс нафти WTI просів на 1,7% та досяг 39,16 долара за барель.

Крім того, минулого тижня ціни на Brent впали на 2,7%, а на WTI - на 2,5%.

Нагадаємо, у п'ятницю Світовий банк підвищив прогноз цін на нафту. Банк прогнозує, що наступного року ціна на нафту становитиме 44 долари за барель.

Також РБК-Україна писало, що в середині жовтня ціни на нафту почали падати на тлі поширення коронавірусу у Європі та зміцнення долара.

Додамо, рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогнозні ціни на 2022 рік і довгострокові прогнози цін на нафту марки Brent і WTI.

Як повідомляло РБК-Україна, за січень-вересень імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 39% до 5,718 млрд доларів.