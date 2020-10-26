ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ціни на нафту просіли через ріст випадків коронавірусу у світі

Київ, Понеділок 26 жовтня 2020 07:31
Ціни на нафту просіли через ріст випадків коронавірусу у світі
Фото: нафтова свердловина (flickr.com/geneward2)
Автор: Дмитро Левицький

У понеділок, 26 жовтня, ціни на нафту впали майже на 2% на фоні зростання випадків коронавірусу у США та Європі. На ціни також негативно вплинула перспектива збільшення пропозиції.

Про це повідомляє Reuters.

Ціна на нафту марки Brent впала на 1,755 та опустилася до 41,07 долара за барель. Індекс нафти WTI просів на 1,7% та досяг 39,16 долара за барель.

Крім того, минулого тижня ціни на Brent впали на 2,7%, а на WTI - на 2,5%.

Нагадаємо, у п'ятницю Світовий банк підвищив прогноз цін на нафту. Банк прогнозує, що наступного року ціна на нафту становитиме 44 долари за барель.

Також РБК-Україна писало, що в середині жовтня ціни на нафту почали падати на тлі поширення коронавірусу у Європі та зміцнення долара.

Додамо, рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогнозні ціни на 2022 рік і довгострокові прогнози цін на нафту марки Brent і WTI.

Як повідомляло РБК-Україна, за січень-вересень імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 39% до 5,718 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка WTIBrentнефтьКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся