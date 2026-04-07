Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У центрі Прилук дрони атакували мерію, будівля спалахнула

10:37 07.04.2026 Вт
1 хв
Після російської атаки в місті палає будівля міської ради
aimg Марія Кучерявець
Фото: міська рада в Прилуках опинилася під ударом дронів (Wikipedia)

Прилуки Чернігівської області атакували дрони. Під ударом опинилася будівля міської ради.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Близько 10:08 прилучани почули перші вибухи. Всього пролунало щонайменше три гучні вибухи. Місто атакували ударні дрони.

Зазначимо, що будівля міської ради Прилук знаходиться в самому центрі міста на жвавому перехресті, де зазвичай перебуває багато людей.

Нагадаємо, що Чернігівщина фактично щодня перебуває під терором російських окупантів, але переважно прикордоння.

Ворог продовжує прицільно бити по енергообʼєктах в регіоні. Лише за вчорашній вечір були влучання ударних дронів у двох районах області - чотири удари в Корюківському і Новгород-Сіверському районах.

А в Сновській громаді дрон "Герань" вдарив по транспортній інфраструктурі.

Протягом минулої доби в Чернігівській області було 67 вибухів.

Більше по темі:
Чернігівська областьВійна в УкраїніАтака дронівПриклуки